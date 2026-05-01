Angola: Le PR s'entretient avec le ministre japonais de la coopération bilatérale

1 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a rencontré ce vendredi à Luanda le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, afin d'évoquer l'état et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

La réunion a porté sur les domaines politico-diplomatique, économique et commercial, dans le cadre de l'approfondissement des relations entre l'Angola et le Japon. Le ministre japonais des Affaires étrangères, qui n'a fait aucune déclaration à la presse, effectue une visite de travail de 48 heures dans le pays, qui a débuté jeudi.

Les relations diplomatiques entre les deux États remontent au 9 septembre 1976, peu après l'indépendance de l'Angola, et se sont développées progressivement, avec des étapes importantes telles que l'ouverture de l'ambassade d'Angola au Japon en 2000, la création d'un consulat honoraire à Nagoya en 2021 et l'établissement de l'ambassade du Japon en Angola en 2005.

Dans le domaine de la coopération, l'intervention de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) est remarquable, chargée de la mise en oeuvre de programmes d'assistance technique axés sur divers secteurs. Parmi les domaines couverts figurent la santé, la formation professionnelle, l'agriculture, les télécommunications et l'énergie.

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Ordre du jour

Dans le cadre de sa visite, Toshimitsu Motegi s'entretiendra également avec le ministre des Relations Extérieures, Téte António, afin d'approfondir la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Le programme comprend une visite au Mémorial Dr. António Agostinho Neto, où une gerbe sera déposée en hommage au Père fondateur de la nation. Le dernier jour de ses activités, le responsable japonais visitera l'hôpital Josina Machel et rencontrera la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, afin d'échanger sur la coopération dans le secteur.

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