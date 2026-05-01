Angola: Le Chef de l'Etat adresse ses voeux aux travailleurs angolais à l'occasion du 1er mai

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a adressé ce vendredi 1er mai ses voeux à tous les travailleurs angolais, tous secteurs et services confondus, pour leur contribution au développement et au rayonnement international du pays.

Selon une note des Bureaux d'appui présidentiel, consultée par l'ANGOP, ce message, publié à l'occasion de la Journée internationale du travailleur, qui se célèbre le même jour, souligne l'engagement de celles et ceux qui, par leurs efforts souvent anonymes et sous-estimés, garantissent la production des biens et services essentiels à la vie humaine. Il est ajouté qu'en cette date festive, les travailleurs du monde entier célèbrent les liens fraternels et solidaires qui les unissent, par-delà les frontières géographiques et quels que soient les systèmes de gouvernement au sein desquels ils exercent leur activité.

Il est également précisé qu'en cette journée, l'intention est de reconnaître le rôle essentiel des travailleurs dans le fonctionnement des sociétés, quelles qu'elles soient, car ils constituent la base productive et le maillon essentiel de leur structure sociale. En Angola, l'Exécutif reconnaît l'importance du travail accompli par les travailleurs et, malgré les difficultés, met tout en oeuvre pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles, garantir leur accès à des emplois équitablement rémunérés et créer une législation les protégeant de toute forme d'exploitation.