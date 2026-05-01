Angola: Le ministre de l'Intérieur salue le courage du personnel du SME dans le contrôle des migrations

Calumbo — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a salué jeudi, dans la municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo, l'engagement et le courage du personnel du Service des migrations et des étrangers (SME) en matière de contrôle des migrations, de sécurité des frontières et de respect de la légalité, contribuant ainsi à la stabilité et au développement du pays.

M. Homem s'exprimait lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire du Service des migrations et des étrangers, placée sous le thème « SME : 50 ans au service de la modernisation du processus migratoire grâce à l'organisation, la discipline et l'engagement ». À l'occasion, 750 officiers de la deuxième promotion du Service des migrations et des étrangers (SME), dont la formation s'est achevée le 19 avril 2025, ont été promus. Selon le ministre, en un demi-siècle, l'Angola et le monde ont connu de nombreuses transformations.

Dans ce contexte de mondialisation, où persistent des foyers d'instabilité politique et économique sur le continent et dans le monde, le suivi des flux migratoires est non seulement une nécessité, mais un impératif. C'est pourquoi le Service angolais des migrations et des étrangers (SME) est une fois de plus appelé à se positionner en première ligne pour surveiller et atténuer les menaces potentielles liées à l'immigration en provenance de l'étranger.

À cet égard, il a souligné que l'introduction du passeport électronique représente une étape structurelle majeure, car cette avancée renforce non seulement les normes de sécurité des documents, mais symbolise également l'engagement de l'État angolais en faveur de l'innovation, de la crédibilité internationale et de la fourniture de services modernes et efficaces à ses citoyens. Par ailleurs, il a insisté sur le fait que l'arrivée de nouveaux collaborateurs a insufflé une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et a renforcé la capacité de répondre aux défis actuels.

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Il a ajouté que ce renouvellement générationnel est fondamental pour garantir que le SME continue de remplir sa mission avec excellence, aujourd'hui comme demain. Concernant cet éphéméride, le ministre a déclaré espérer qu'il inspirerait à redoubler d'efforts, à renforcer l'esprit de mission et à consolider les valeurs qui guident cette institution au cours des cinq dernières décennies. Pour le ministre, célébrer 50 ans, c'est affirmer une histoire, mais aussi assumer une responsabilité accrue envers l'avenir.

Il a souligné que le Service des migrations et des étrangers (SME) doit continuer d'évoluer en une institution moderne, humaine et efficace, toujours plus proche des citoyens, sans jamais renoncer à la rigueur de la légalité et à l'intérêt national. Par conséquent, il a considéré comme essentiel de poursuivre l'investissement dans la formation et le développement du capital humain, reconnaissant que le personnel est le véritable moteur de toute institution.

Il a insisté sur le fait que le renforcement des compétences techniques, éthiques et opérationnelles du personnel constitue une priorité stratégique incontournable. Le SME a été créé le 19 avril 1976 dans le but de garantir la sécurité et l'inviolabilité des frontières, en contrôlant les flux migratoires d'entrée, de séjour et de sortie des citoyens nationaux et étrangers. La célébration du 50e anniversaire du SME a notamment inclus une exposition de photographies du passeport électronique et une galerie d'anciens directeurs, parmi d'autres initiatives qui ont été saluées par le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.