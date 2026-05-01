Ile Maurice: Le père Kenny appelle à replacer l'humain au coeur du travail

À l'occasion de la fête du Travail, célébrée à Notre-Dame-du-Bon-Secours, le père Georgy Kenny, vicaire général, a invité les fidèles à redécouvrir le sens profond du travail. Dans son homélie, le vicaire général a rappelé que le travail est une vocation et une source de dignité, car il place la personne au coeur de toute activité économique.

Dans le contexte actuel marqué par la hausse du coût de la vie, l'homélie a insisté fortement sur une exigence morale : la solidarité. Face aux difficultés économiques qui touchent de nombreuses familles, une solidarité «de tout bord», mais surtout venant d'en haut, est indispensable.

L'homélie met aussi en lumière les profondes mutations du monde du travail. Mutations technologiques avec l'intelligence artificielle, mutations économiques liées à la mondialisation, mutations sociales avec des formes de travail plus précaires et isolantes, et mutations écologiques qui appellent à une responsabilité accrue envers la création. À cela s'ajoute une crise du sens du travail, parfois réduit à la productivité ou vidé de sa finalité humaine.

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Dans ce contexte en transformation rapide, une question centrale émerge : comment garder l'homme au coeur du travail ? L'Église rappelle que le travail doit rester au service de la personne et non l'inverse. Le vicaire général a également évoqué la situation des travailleurs migrants à Maurice, estimés à environ 60 000, rappelant qu'ils «méritent reconnaissance et respect» pour leur contribution à l'économie du pays. En conclusion, le père Kenny a lancé un appel à bâtir une société plus juste et plus fraternelle, où chaque travailleur est reconnu dans sa dignité.