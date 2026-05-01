Ile Maurice: Un matelas financier de USD 9,8 milliards

Au 31 mars, les réserves internationales de Maurice s'élèvent à 9,8 milliards de dollars. En termes simples, il s'agit du «coussin financier» du pays en devises étrangères, utilisé pour payer les importations, stabiliser la roupie ou faire face à des chocs économiques.

La plus grande partie de ces réserves - environ 7,6 milliards de dollars - est détenue en devises comme le dollar ou l'euro. Cet argent est en grande partie investi dans des obligations sûres (environ 5,5 milliards), tandis qu'une autre portion est gardée sous forme de dépôts bancaires (2,1 milliards), facilement mobilisables en cas de besoin.

Le pays détient aussi 1,8 milliard de dollars en or. Cet or joue un rôle de «filet de sécurité» : il protège contre les crises financières et les fluctuations des monnaies internationales. À cela s'ajoutent des actifs plus techniques, comme les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (environ 297 millions de dollars), qui peuvent être utilisés en cas d'urgence pour obtenir des devises.

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Mais attention : ce montant global ne dit pas tout. Une partie des réserves est déjà «engagée». À court terme, environ 777 millions de dollars devront être utilisés pour honorer des obligations financières. Cela réduit donc la marge de manoeuvre réelle. En résumé, les réserves de Maurice restent solides, mais leur niveau doit être analysé avec prudence. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le montant total, mais aussi la part réellement disponible et la capacité du pays à faire face à ses engagements à court terme.