Congo-Brazzaville: Ouverture de la chasse 2026 - L'activité encadrée par des règles strictes

La 54e édition de la chasse sportive a été officiellement lancée le 30 avril à Brazzaville. À travers un message du gouvernement, les autorités ont rappelé l'importance du respect des textes en vigueur pour préserver durablement la faune sauvage, véritable richesse nationale.

L'ouverture de la saison de chasse sportive ne s'est pas faite sans rappeler les enjeux qui l'entourent. En lançant officiellement l'édition 2026, le gouvernement a tenu à mettre l'accent sur la responsabilité collective face à la préservation d'un patrimoine naturel reconnu au-delà des frontières nationales. Dans le message délivré par Jean Bosco Nganongo, directeur général de l'Agence nationale de la faune et des aires protégées (Anfap), le Congo est présenté comme l'un des réservoirs majeurs de biodiversité en Afrique centrale.

Avec ses vastes forêts couvrant une grande partie du territoire, le pays abrite une faune riche et variée, symbole de fierté nationale. Mais cette richesse, a rappelé le directeur général de l'Anfap, n'est pas inépuisable. Elle constitue un bien commun, protégé par la loi, dont la gestion doit se faire avec rigueur. « La faune sauvage est un patrimoine collectif que nous devons préserver pour les générations futures », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d'un comportement responsable de la part de tous les acteurs.

Conformément à la réglementation, la saison de chasse s'ouvre le 1er mai et s'achèvera le 31 octobre de cette année. Elle intervient après six mois de fermeture, une période essentielle consacrée à la reproduction des espèces. Un équilibre que les autorités entendent maintenir à travers le respect strict des règles établies. Parmi les principales exigences figurent la détention obligatoire d'un permis de chasse, le respect des espèces protégées ainsi que des quotas fixés par l'administration. À cela s'ajoutent l'interdiction de la chasse nocturne et la lutte sans relâche contre le braconnage et le commerce illégal de produits issus de la faune.

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Au-delà du cadre national, le Congo réaffirme son engagement à l'échelle internationale en matière de conservation de la biodiversité. À travers son adhésion à plusieurs conventions, le pays entend inscrire ses actions dans une dynamique globale de protection des écosystèmes. Dans cette optique, les autorités encouragent également le développement d'activités alternatives comme la pêche, le "game farming" ou encore le "game ranching". Ces initiatives visent à réduire la pression sur la faune tout en répondant aux besoins de la population, notamment en matière de sécurité alimentaire.

L'appel lancé se veut inclusif. Chasseurs, communautés locales et partenaires sont invités à jouer pleinement leur rôle. Les premiers sont appelés à faire preuve d'exemplarité, tandis que la population riveraine, en contact direct avec la nature, est reconnue comme un acteur incontournable de la préservation des ressources.

Placée sur le thème « Respectons les textes réglementaires pour une exploitation durable et responsable de la faune sauvage », cette nouvelle saison de chasse traduit la volonté des autorités de concilier exploitation et conservation.