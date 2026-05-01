Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso mobilise des investisseurs à Saint-Pétersbourg

En visite d'État en Russie, le président Denis Sassou N'Guesso a poursuivi son séjour à Saint-Pétersbourg, le 30 avril, après une étape à Moscou marquée par des échanges avec les autorités russes. La délégation entend renforcer la coopération bilatérale et attirer davantage d'investissements en République du Congo.

Ancienne capitale de l'Empire russe entre 1712 et 1918, Saint-Pétersbourg occupe une place singulière dans l'histoire et l'économie de la Russie. Réputée pour son riche patrimoine architectural, dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, la ville s'impose également comme un pôle maritime stratégique et le principal port de la mer Baltique. Elle constitue aujourd'hui un carrefour économique majeur, propice à la promotion des opportunités d'investissement.

À Saint-Pétersbourg, Denis Sassou N'Guesso a poursuivi ses échanges avec les milieux économiques et institutionnels, dans l'optique de mobiliser des investisseurs et de promouvoir les atouts du Congo. Cette étape s'inscrit dans une démarche globale visant à diversifier les partenariats économiques du pays et à renforcer son attractivité sur la scène internationale.

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Avant de rallier cette métropole, le chef de l'État congolais, à la tête d'une importante délégation, s'est entretenu à Moscou avec le bureau du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, conduit par sa présidente, Valentina Matvienko. Les échanges, tenus au Palais du Sénat, ont permis de faire le point sur l'état des relations entre les deux pays et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Au coeur des discussions, le renforcement des partenariats dans des secteurs jugés prioritaires, notamment la formation et l'agriculture. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de dynamiser ces axes de collaboration, dans un contexte marqué par le rapprochement croissant entre la Russie et les pays africains. Saluant la qualité des relations bilatérales, la présidente du Conseil de la Fédération a évoqué des liens solides et durables entre Brazzaville et Moscou. Elle a renouvelé, par ailleurs, l'invitation adressée au président congolais à prendre part au prochain sommet Russie-Afrique, prévu en octobre, un rendez-vous stratégique pour consolider les partenariats entre la Russie et le continent africain.