Angola: Réaffirmation de l'engagement de l'Exécutif dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur

Luanda — Le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation (MESCTI), Albano Ferreira, a réaffirmé jeudi à Luanda l'engagement de l'Exécutif à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation de personnel qualifié.

Le ministre a fait cette déclaration en marge de la présentation des Annuaires statistiques, qui visent à renforcer le système d'information du secteur et à favoriser une prise de décision fondée sur des données probantes.

À l'occasion, il a souligné le rôle stratégique de l'enseignement supérieur dans la formation du capital humain, la promotion de la recherche et la dynamisation de l'innovation, et a défendu la nécessité de renforcer la qualité des programmes, de réduire le décrochage scolaire et d'améliorer l'accompagnement pédagogique.

Albano Ferreira a ajouté que les outils statistiques présentés sont essentiels pour le suivi des performances du secteur, l'analyse de son évolution et l'évaluation des politiques publiques, conformément au Plan national de développement 2023-2027.

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Selon Lokonda Nzuzi, directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques de l'enseignement supérieur, le sous-système comptait 98 établissements, publics et privés, pour l'année universitaire 2021/2022. 151 926 places étaient disponibles, 91 652 candidats ont été admis et 27 058 étudiants ont obtenu leur diplôme.

En 2022/2023, le nombre d'établissements est passé à 100, offrant 172 940 places et 29 302 diplômés. Pour l'année académique 2023/2024, le sous-système comprenait 104 établissements, proposant 231 932 places, accueillant 99 017 étudiants et 31 503 diplômés.

Les établissements d'enseignement supérieur emploient actuellement 20 419 personnes, dont 14 062 hommes et 6 357 femmes. Sur ce total, 8 756 travaillent dans des établissements publics et 11 663 dans des établissements privés, dont 11 947 enseignants.

Une étude sur l'efficacité interne du système a également été présentée, analysant les performances scolaires des étudiants à partir d'indicateurs tels que les taux de rétention, d'abandon et de réussite.