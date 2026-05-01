Angola: Le ministre des Relations Extérieures invite le Japon à diversifier ses investissements au pays

Luanda — Vendredi, Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a invité les secteurs public et privé japonais à diversifier leurs investissements en Angola, en privilégiant des domaines autres que celui de l'énergie.

S'exprimant lors de l'ouverture des pourparlers officiels entre l'Angola et le Japon, le ministre a souligné l'agro-industrie, l'économie bleue, les énergies renouvelables et la numérisation comme des secteurs à fort potentiel pour les entreprises japonaises.

Selon le ministre, l'Angola offre des opportunités dans ces secteurs, qui pourraient renforcer les investissements japonais, déjà présents dans des domaines tels que le déminage.

Il a mentionné que le pays met en oeuvre un programme de réformes visant à améliorer le climat des affaires et à promouvoir la diversification économique, considérant ainsi le Japon comme un partenaire central dans ce processus.

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À l'occasion, il a salué le soutien constant du Japon au déminage, qu'il juge essentiel à la sécurité humaine et au développement agricole.

Il a également souligné la participation du Japon à la réhabilitation du port de Namibe, infrastructure essentielle pour le corridor de Lobito et la logistique régionale, ainsi que le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en matière de formation du personnel.

Téte António a insisté sur le fait que le Japon est un partenaire de longue date dont les capacités technologiques et l'expérience contribuent au processus de reconstruction et de développement économique de l'Angola.

Il a rappelé que, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 9 septembre 1976, les deux pays ont consolidé une coopération fondée sur la solidarité et le respect mutuel.

Il a affirmé que les relations bilatérales connaissent actuellement un dynamisme nouveau, citant la visite du président de la République, João Lourenço, au Japon en 2023 comme une étape importante pour le renforcement de cette coopération.

Sur le plan multilatéral, il a déclaré que l'Angola et le Japon partagent des principes tels que la promotion de la paix, le règlement pacifique des conflits et la nécessité d'une réforme des institutions internationales.

Il a également exprimé sa gratitude pour le rôle du Japon dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), plateforme de dialogue entre l'Afrique et ce pays asiatique.

Le ministre a exprimé l'espoir que les entretiens avec la délégation japonaise, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, contribueraient à renforcer les liens d'amitié et de coopération.

Coopération

Les relations entre l'Angola et le Japon ont débuté le 9 septembre 1976 et se sont développées avec l'ouverture de l'ambassade d'Angola au Japon en 2000, la création d'un consulat honoraire à Nagoya en 2021 et l'établissement de l'ambassade du Japon en Angola en 2005.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) met en oeuvre des programmes et des projets techniques en Angola, axés sur les secteurs de la santé, de la formation professionnelle, de l'agriculture, des télécommunications et de l'énergie.