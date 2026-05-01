Afrique: L'Angola se distingue au Forum sur la transformation des systèmes de santé à Nairobi

Luanda — L'Angola s'est distingué mercredi lors de la clôture de la Réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2026, qui s'est tenue du 27 au 29 mars à Nairobi, au Kenya.

Ce forum, l'un des plus importants au monde, est consacré à la transformation des systèmes de santé et au renforcement de la coopération internationale en Afrique, étant co-organisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Université Aga Khan.

Selon une note transmise à l'ANGOP, l'événement a réuni plus de 2 300 participants, parmi lesquels des dirigeants gouvernementaux, des universitaires et des représentants de la société civile.

Les discussions ont porté sur des thèmes structurants tels que le financement durable de la santé, la lutte contre les maladies chroniques et infectieuses et le renforcement de la résilience des systèmes de santé nationaux.

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D'après le communiqué, la participation de l'Angola à ce forum et le programme technique élaboré à Nairobi témoignent de l'engagement du pays à renforcer son système de santé national par la coopération internationale, la formation du personnel et la mise en oeuvre de solutions durables visant à assurer la couverture sanitaire universelle.

Lors de cet événement, où la délégation angolaise était conduite par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, l'importance de l'innovation, de la transformation numérique et de la coopération internationale en tant que piliers essentiels pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle en Afrique a été largement soulignée.

Le Kenya a également été présenté comme une référence émergente dans la mise en oeuvre de solutions intégrées dans le secteur de la santé.

La cérémonie de clôture a réuni de hauts responsables, notamment le vice-président du Kenya, Kithure Kindiki, le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, et le président du Sommet mondial de la santé, Axel Pries, qui ont insisté sur la nécessité de réponses coordonnées et durables aux défis sanitaires mondiaux.

Lors de la Réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2026, l'Angola était également représenté par de hauts responsables du secteur de la santé, dont la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, le directeur national des hôpitaux, Benedito Quintas, et le coordinateur et responsable technique du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (PFRHS), Job Monteiro.

La délégation angolaise comprenait également le directeur des échanges, Júlio de Carvalho, la spécialiste en communication, information et gestion des connaissances du PFRHS, Neusa Cumbe, ainsi que d'autres membres du personnel technique du ministère de la Santé et de la mission diplomatique angolaise au Kenya.