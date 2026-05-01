Afrique: Adão de Almeida salue l'élection d'Arlete Borges au poste de 4e vice-présidente du Parlement panafricain

1 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/SB

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (PAN), Adão de Almeida, s'est félicité, ce vendredi, de l'élection de la députée Arlete Borges au poste de 4e vice-présidente du Parlement panafricain, lors de la session de cette instance parlementaire continentale.

Selon une note de la Chambre des lois reçue par l'ANGOP, le président du Parlement a considéré cette élection comme un grand honneur pour l'Assemblée nationale et pour l'Angola, qui, à ses yeux, témoigne de la reconnaissance, au plus haut niveau, du mérite, de la compétence et de l'engagement de la députée Arlete Borges envers les idéaux du parlementarisme et de l'intégration africaine.

De même, Adão de Almeida a déclaré que la nomination de la députée angolaise à un poste aussi important renforce sans équivoque la présence et l'affirmation de l'Angola au sein des structures de l'Union africaine, contribuant ainsi à approfondir le rôle du pays dans le processus de consolidation de la coopération et du dialogue interparlementaire sur le continent.

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Par conséquent, suite à l'élection de la députée, le Président de l'Assemblée nationale lui a adressé ses voeux de succès dans l'exercice de ses fonctions, convaincu que son action rehaussera le prestige de l'Angola et renforcera les valeurs de paix, de démocratie et de développement durable en Afrique.

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