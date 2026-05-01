Soudan: Le Premier Ministre inaugure le projet d'étude géologique

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a inauguré jeudi au siège de l'Autorité générale des recherches géologiques à Khartoum, le projet de cartographie géologique compréhensive en présence d'un certain nombre de hauts responsables de l'État.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné que le Soudan jouit de richesses minérales comptées parmi les plus précieuses et les plus rares au monde. Il a indiqué que le pays s'apprêtait à entrer dans une phase prometteuse de grands investissements dans divers secteurs.

Prof. Idriss a appelé à l'unité nationale et au renforcement de l'esprit de solidarité, ainsi qu'à se concentrer sur la réalisation du développement durable, afin de contribuer à pousser le Soudan au rang des pays développés.

Il a également appelé la communauté internationale à investir au Soudan, en particulier dans le secteur minier, compte tenu des opportunités prometteuses qu'il jouit.

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Dans le même contexte, le Premier ministre a appelé les institutions financières internationales à revoir la notion de masse monétaire, compte tenu des ressources et des richesses dont jouit le soudan.

De son côté, le ministre des Mines, Nour Al-Da'im Taha, a précisé que le projet est l'un des principaux projets stratégiques sur lesquels l'État compte pour reconstruire le secteur minier.

De son côté, le directeur général de l'Autorité générale des recherches géologiques, géologue-conseiller Ahmed Haroun Al-Tom, a affirmé que le projet constituait un véritable tournant stratégique mené par des forces nationales, précisant que la première phase couvrait six États.