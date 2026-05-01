Tunisie: Une découverte riche en cuivre, argent et zinc attire l'attention mondiale, ce que l'on sait à ce stade

Une série de résultats d'exploration annoncés fin avril 2026 place la Tunisie sous les projecteurs du secteur minier international. La société australienne PhosCo Ltd affirme avoir identifié des teneurs exceptionnellement élevées en cuivre, argent, zinc et antimoine sur le prospect de King's Eye, au sein du projet Simitu, dans le nord du pays. Si ces données confirment l'existence d'un système minéralisé significatif, elles ne constituent toutefois qu'une étape préliminaire dans un processus d'exploration encore incertain.

Un potentiel en profondeur encore inexploré

En effet, selon Proactive Investors, les échantillons analysés révèlent des concentrations atteignant 21,3 % de cuivre et plus de 100 grammes par tonne d'argent, avec également des niveaux élevés de zinc dépassant les 30 % et des teneurs notables en antimoine. Ces résultats proviennent d'échantillons collectés à partir d'affleurements, d'anciens travaux miniers et de résidus, confirmant la présence d'une minéralisation polymétallique en surface.

Mais au-delà des chiffres spectaculaires, c'est la lecture géologique du projet qui retient l'attention.

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Les analyses mettent en évidence deux systèmes de minéralisation distincts : l'un riche en cuivre, argent et antimoine sous forme de sulfures, et l'autre dominé par un assemblage zinc-plomb de type oxydé. Cette dualité ouvre la voie à plusieurs scénarios de développement, augmentant potentiellement l'intérêt économique du site.

Le principal enjeu réside toutefois sous la surface. Les études géophysiques menées sur le site ont permis d'identifier une anomalie de polarisation induite à plus de 100 mètres de profondeur, suggérant la présence possible de minéralisation sulfurée non encore testée. Les anciennes exploitations minières, actives au début du XXe siècle, n'avaient atteint qu'environ 40 mètres de profondeur, laissant intacte une large partie du système.

Cette configuration alimente les espoirs d'un potentiel gisement plus vaste. Comme le souligne Discovery Alert, la combinaison de teneurs élevées en surface et d'une anomalie géophysique profonde constitue une cible de forage particulièrement attractive, susceptible de transformer une simple découverte géologique en projet minier d'envergure.

Malgré l'enthousiasme suscité, les spécialistes appellent à la prudence. Les données publiées reposent sur des échantillons sélectifs, prélevés dans les zones les plus riches et donc non représentatifs de la teneur moyenne du gisement. Autrement dit, ces résultats confirment la présence de minéralisation, mais ne permettent pas encore d'évaluer la viabilité économique d'une exploitation.

Ce point est crucial dans l'industrie minière, où la distinction entre indices prometteurs et réserves exploitables repose sur des campagnes de forage longues et coûteuses. À ce stade, aucun forage profond n'a été réalisé sur le site de King's Eye.

Un projet dans une région sous-explorée

Le projet Simitu s'étend sur environ 396 km² et couvre un corridor minéralisé d'environ 30 kilomètres, situé dans une zone tectonique favorable du nord tunisien. Cette région, encore peu explorée par les méthodes modernes, présente un potentiel géologique reconnu mais largement sous-exploité.

Historiquement, le site de King's Eye et ses environs ont produit environ 2 000 tonnes de cuivre et plusieurs milliers d'onces d'argent, principalement à partir d'exploitations artisanales ou semi-industrielles. Ces activités anciennes, limitées en profondeur et en moyens techniques, laissent supposer que des ressources plus importantes pourraient subsister.

Une opportunité stratégique dans un contexte mondial favorable

Au-delà de la dimension locale, cette découverte intervient dans un contexte de forte demande mondiale pour les métaux dits critiques. Le cuivre, l'argent et l'antimoine jouent un rôle clé dans les technologies liées à la transition énergétique, notamment les réseaux électriques, les batteries et les systèmes de stockage.

Dans cette perspective, le projet Simitu pourrait s'inscrire dans une dynamique plus large de diversification des sources d'approvisionnement. Comme le souligne Discovery Alert, la combinaison d'un positionnement de pionnier dans une région sous-explorée et de résultats de surface de haute qualité constitue un argument de poids pour les investisseurs.

Pour la Tunisie, ces résultats relancent le débat sur le potentiel minier du pays, souvent éclipsé par le poids historique du phosphate. La possibilité de développer un secteur polymétallique pourrait représenter un levier de diversification économique, à condition que les phases suivantes d'exploration confirment les hypothèses actuelles.

La prochaine étape sera donc déterminante. Les travaux en cours visent à affiner les cibles de forage grâce à des analyses géochimiques, minéralogiques et géophysiques. Si les forages confirment la continuité et la concentration du minerai en profondeur, le projet pourrait rapidement changer de dimension.

Dans le cas contraire, il restera une découverte prometteuse sans débouché industriel immédiat.

À ce stade, King's Eye se situe à un moment charnière typique des projets miniers. Les données disponibles valident l'existence d'un système minéralisé réel et potentiellement riche, mais l'absence de forage empêche toute conclusion définitive.

En d'autres termes, la Tunisie n'a pas encore découvert une nouvelle mine, mais elle dispose désormais d'un indice sérieux pouvant déboucher sur un projet majeur. Tout dépendra des prochaines campagnes d'exploration.

Et dans un secteur où les promesses sont nombreuses mais les confirmations rares, l'évolution du projet Simitu sera scrutée de près, tant par les investisseurs que par les autorités tunisiennes.