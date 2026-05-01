Tunisie: Moins de réservations - Faut-il s'inquiéter pour le tourisme au pays ?

À l'approche de la saison estivale 2026, le secteur touristique tunisien enregistre un ralentissement des réservations, notamment en provenance de certains marchés européens, sans pour autant compromettre les perspectives globales du secteur, selon plusieurs indicateurs concordants.

D'après des données récentes relayées par plusieurs médias, les réservations afficheraient un recul d'environ 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, traduisant une certaine prudence des voyageurs dans un contexte international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques.

Ce ralentissement concerne particulièrement les marchés européens traditionnels, dont la France, qui demeure l'un des principaux pourvoyeurs de touristes vers la Tunisie. Toutefois, les professionnels du secteur appellent à relativiser ces tendances à ce stade de la saison, soulignant que les comportements de réservation ont évolué ces dernières années, avec une montée en puissance des réservations de dernière minute.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs facteurs expliquent cette phase d'attentisme. Outre la conjoncture économique en Europe, marquée par une pression sur le pouvoir d'achat, la hausse des coûts du transport aérien et la concurrence accrue de destinations méditerranéennes telles que l'Espagne ou la Grèce influencent les choix des voyageurs.

Malgré ce contexte, les fondamentaux du tourisme tunisien restent solides. Le pays continue de bénéficier d'un positionnement compétitif en termes de rapport qualité-prix, ainsi que d'une offre diversifiée allant du balnéaire au saharien, en passant par le tourisme culturel et de bien-être.

Les autorités et les opérateurs misent ainsi sur une diversification accrue des marchés émetteurs et sur l'amélioration de la qualité des services pour consolider la reprise engagée depuis la période post-pandémie. Plusieurs signaux laissent d'ailleurs entrevoir une évolution possible des tendances au cours des prochaines semaines, période traditionnellement marquée par une accélération des réservations.

Dans ce contexte, la saison touristique 2026 s'annonce incertaine mais encore ouverte, les professionnels restant attentifs à l'évolution de la demande européenne et aux opportunités offertes par d'autres marchés internationaux.