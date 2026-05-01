Tunisie: Salaires - Une hausse de 5 % en 2026 jugée 'excellente' par le ministre des Affaires sociales

L'augmentation de 5 % des salaires prévue pour l'année 2026 est jugée "excellente" par le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, qui a défendu cette mesure dans un contexte économique jugé contraignant.

S'exprimant vendredi 1er mai 2026, à l'occasion d'une cérémonie de distinction de travailleurs issus des secteurs public et privé, le ministre a affirmé que cette hausse, uniforme, ne présente pas de disparités significatives entre les différentes catégories professionnelles.

Il a précisé que les augmentations s'étalent sur trois ans, selon un rythme qu'il considère adapté pour accompagner l'évolution du niveau de vie en Tunisie. Selon lui, cette décision n'a pas été affectée par les conditions économiques nationales et internationales, les modalités d'application étant clairement définies dans le cadre de la loi de finances 2026.

Le ministre a également insisté sur le fait que les augmentations salariales constituent un pilier fondamental de la politique de l'État tunisien, précisant qu'elles s'inscrivent dans une vision portée par le président de la République, Kais Saied, visant à garantir une meilleure visibilité tant pour les entreprises que pour les travailleurs.

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Par ailleurs, Issam Lahmar a estimé que la réalisation de la justice sociale nécessite des réformes profondes, allant jusqu'à évoquer la nécessité d'une "révolution législative". Il a expliqué que les textes actuellement en vigueur ne sont plus en phase avec les exigences de la période actuelle et peuvent, dans certains cas, entraver la réalisation des objectifs économiques et sociaux.

Il convient de rappeler que les décrets relatifs à l'augmentation des salaires dans les secteurs public et privé ont été publiés jeudi 30 avril 2026, prévoyant une mise en oeuvre progressive sur les années à venir.