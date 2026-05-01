Tunisie: SMIG à 611 dinars en 2028 - Les principales évolutions salariales

Les récentes augmentations salariales dans la fonction publique tunisienne sont jugées "meilleures que les précédentes", selon le spécialiste en droit du travail Hafedh Laamouri, qui souligne toutefois un niveau "en deçà des attentes" dans le secteur privé.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, l'expert a précisé que les hausses dans la fonction publique s'élèvent à 120 dinars par an pour les années 2026, 2027 et 2028. Calculées sur la base du salaire brut, elles restent soumises aux cotisations sociales et à l'impôt, mais dépassent les augmentations précédentes, estimées à environ 100 dinars.

En revanche, dans le secteur privé, l'augmentation de 5 % est jugée insuffisante. Laamouri indique qu'un relèvement autour de 6 % aurait été plus conforme aux attentes, tout en reconnaissant les difficultés économiques auxquelles font face de nombreuses entreprises. Il souligne que 84 % des sociétés privées emploient moins de 20 salariés, ce qui limite la capacité d'absorption de telles hausses.

L'expert précise également que cette augmentation ne se limite pas au salaire de base, mais concerne aussi les primes de présence et de transport, qui seront revalorisées au même taux sur la période 2026-2028.

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S'agissant des pensions de retraite, Laamouri explique que, dans le secteur public, les augmentations ne seront pas uniformes mais calculées en fonction du montant de la pension perçue par chaque retraité. Dans le privé, les revalorisations salariales et des primes devraient se répercuter progressivement sur les pensions.

Par ailleurs, il annonce une évolution notable du salaire minimum garanti (SMIG), qui devrait atteindre, en 2028, 611 dinars pour un régime de 48 heures hebdomadaires, un niveau inédit en Tunisie.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de décrets publiés au Journal officiel, prévoyant une hausse progressive des salaires dans les secteurs public et privé ainsi que des pensions de retraite, avec une mise en oeuvre étalée sur janvier 2026, 2027 et 2028.

Dans le détail, le SMIG mensuel dans les secteurs non agricoles sera porté, pour un régime de 48 heures par semaine, à 554,793 dinars en 2026, 582,400 dinars en 2027 et 611,520 dinars en 2028. Pour le régime de 40 heures hebdomadaires, il atteindra respectivement 470,251 dinars, 493,304 dinars et 517,571 dinars sur la même période.