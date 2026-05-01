Tunisie: Salmi - 'L'UGTT n'a pas vocation à gouverner' et appelle à dépasser les divisions

À l'occasion de la Fête internationale du travail, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salah Eddine Salmi, a réaffirmé que l'organisation syndicale n'a pas vocation à accéder au pouvoir, insistant sur le fait que cette responsabilité relève exclusivement des partis et des acteurs politiques. Il a, dans le même temps, réitéré l'attachement de la centrale syndicale à son rôle de partenaire social, tel que garanti par la Constitution et la loi.

Dans une allocution marquant cette célébration, le responsable syndical a fermement rejeté toute tentative visant à limiter ce rôle ou à entraver la mission de l'UGTT dans la défense des intérêts des travailleurs. Il a souligné que l'organisation poursuivra son engagement à exprimer ses positions sur les différentes politiques publiques et situations économiques et sociales, dans le but de répondre aux attentes de ses adhérents et, plus largement, de l'ensemble du peuple tunisien.

Cette prise de position intervient dans un contexte particulier, marqué par l'ouverture d'une nouvelle mandature syndicale issue du 26e congrès de l'UGTT, tenu à Monastir fin mars 2026. À cette occasion, Salmi a adressé ses remerciements aux congressistes pour la confiance accordée, saluant leur contribution à la réussite des travaux et au renforcement des traditions démocratiques internes de l'organisation.

Dans ce cadre, le secrétaire général a appelé à faire de cette Fête du travail un tournant vers une nouvelle étape fondée sur la solidarité et la réconciliation. Il a plaidé pour un rapprochement entre les différentes composantes de l'Union, ainsi qu'entre les générations syndicales, les structures organisationnelles et les bases militantes.

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Insistant sur la nécessité de dépasser les divergences passées, il a exhorté à ouvrir une nouvelle page, loin des clivages et des logiques d'exclusion. Il a précisé que la réconciliation, recommandée par le dernier congrès, doit être globale et inclusive, concernant tous ceux qui adhèrent aux principes fondamentaux de l'UGTT.

Concluant son intervention, Salmi a affirmé la volonté de concrétiser cette dynamique d'unité dans les plus brefs délais, estimant qu'elle constitue une condition essentielle pour renforcer l'action syndicale et relever les défis économiques et sociaux à venir.