Tunisie: Billets en circulation - Une envolée de plus de 4,2 milliards de dinars en 2025

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'encours des billets et monnaies en circulation a poursuivi sa trajectoire haussière observée, au cours des exercices précédents, enregistrant une progression annuelle de 4282,1 MD, pour s'établir à 26 876,8 MD, à la clôture de l'exercice 2025, contre 22 594,7 MD, à fin décembre 2024, selon le rapport « états financiers de l'année 2025 et rapport des commissaires aux comptes » publié par la BCT.

Et de préciser que les billets continuent de constituer la composante prépondérante de la circulation fiduciaire, représentant près de 98 % de l'encours total.

Le rapport a souligné que le rythme annuel de croissance de la circulation fiduciaire s'est sensiblement accéléré d'un exercice à l'autre, atteignant 19 % sur la période allant de fin décembre 2024 à fin décembre 2025, contre 8,4 % sur la période comprise entre fin décembre 2023 et fin décembre 2024.

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