Tunisie: Les avoirs en devises reculent de 8,2 % en 2025

Les avoirs en devises ont enregistré, au terme de l'exercice 2025, une diminution de 2249,4 MD, soit une baisse de 8,2 %, pour s'établir à 25134,4 MD, selon le rapport « états financiers de l'année 2025 et rapport des commissaires aux comptes » publié par la BCT.

Cette évolution s'explique principalement par le solde déficitaire des flux nets du Trésor, demeuré à un niveau élevé, à l'instar de l'année précédente, dans un contexte marqué par des contraintes continues sur l'accès aux financements extérieurs.

Dans ce cadre, les tirages effectués au profit de l'administration ont atteint 1 920 MD, provenant essentiellement de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement (330 MD), la Banque mondiale (310 MD) et la Banque africaine de développement (260 MD).

Les remboursements opérés en 2025 ont porté notamment sur le règlement, à fin janvier, du principal et des intérêts de l'émission obligataire Eurobond 2015, pour un montant global de 1.028,8 millions USD, ainsi que sur des échéances dues au titre des crédits du Fonds Monétaire International, représentant l'équivalent de 376 millions de DTS, soit 1.434,1 MD, dans le cadre des programmes de la Facilité élargie de crédit et de l'Instrument de financement rapide.

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Toutefois, la poursuite de la dynamique favorable des secteurs générateurs de devises a contribué à atténuer l'impact de ce solde déficitaire sur le niveau des avoirs en devises.

« L'amélioration des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger a ainsi permis à la BCT de réaliser au cours de l'année 2025 des achats nets de billets de banque étrangers de l'ordre de 4700 MD, participant au renforcement du stock des avoirs, a indiqué le rapport de l'Institut d'émission.

Par ailleurs, outre le remboursement de l'Eurobond 2015 et des crédits du FMI, le service de la dette extérieure publique, au cours de l'année 2025, a concerné principalement le remboursement du principal et des intérêts de plusieurs émissions et crédits.

Il s'agit de 94 millions de dollars américains (276,8 MD), relatifs à des crédits de l'AFREXIMBANK, remboursés le 30 juin 2025, de 99,7 millions de dollars américains (292,1 MD), correspondant à d'autres crédits de l'AFREXIMBANK réglés le 30 septembre 2025 et de 51,3 millions de dollars américains, équivalant à 164,4 MD, au titre d'une échéance en principal et intérêt du prêt saoudien de 500 millions de dollars contracté en 2019, réglée le 23 janvier 2025. D'autre part, la BCT a procédé, en mars 2025, au remboursement de 100 millions de dollars américains au titre du dépôt reçu en 2015 de la Banque d'Algérie.