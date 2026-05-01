Sénégal: Fête du 1er mai - Le SYNPICS décline 7 mesures pour refonder le secteur des médias

À l'occasion de la Fête du Travail, le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a remis au Président de la République ses cahiers de doléances, articulés autour de sept mesures jugées prioritaires pour refonder durablement le secteur des médias.

Dans une déclaration au Palais de la République, le Secrétaire général du SYNPICS, Moutapha Cissé, a rappelé que la presse « ne vient pas quémander des privilèges, mais rappeler des principes : vérité, dignité et justice ». Il a alerté sur la fragilisation des rédactions, estimant que « quand la presse s'affaiblit, c'est la République qui perd sa capacité à se regarder et à se corriger ».

Parmi les mesures phares figure d'abord le règlement des dettes dues aux entreprises de presse, via un audit indépendant et la création d'un fonds de régularisation assorti d'un calendrier de paiement. Le syndicat appelle également à adapter le modèle économique des médias à l'ère numérique, avec un dispositif de soutien à la transition digitale et des incitations fiscales.

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Le SYNPICS plaide aussi pour la réforme de l'audiovisuel public, à travers des contrats de performance et un plan de modernisation. Il demande par ailleurs une meilleure gouvernance de la Maison de la Presse et la renégociation de l'accord d'entreprise à la RTS.

Autres points majeurs : la contribution des plateformes numériques au financement de la presse et la création d'un comité de suivi interministériel pour mettre fin au « silence administratif ».

Le SYNPICS invite enfin les autorités à engager rapidement des actions concrètes, estimant que ces mesures constituent une feuille de route pour « sauver et moderniser » la presse sénégalaise.