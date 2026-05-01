Sénégal: Journée mondiale de la liberté de la presse 2026 - La promotion de la paix au menu d'un panel qui se tiendra le 4 mai prochain

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2026, placée sous le thème « Façonner un avenir de paix », le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) organise un panel de réflexion le lundi 4 mai à Dakar.

Prévu à 15 heures à la Maison de la presse Babacar Touré, cet événement portera sur « le rôle du professionnel des médias dans la promotion de la paix ». À travers cette initiative, le CORED entend rappeler l'importance des principes fondamentaux du journalisme, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et technologiques.

Selon le communiqué, cette rencontre réunira plusieurs acteurs du secteur médiatique sénégalais. Elle est organisée en partenariat avec diverses organisations professionnelles, notamment la Convention des jeunes reporters du Sénégal, l'Association des femmes des médias, l'Association nationale de la presse sportive, ainsi que d'autres structures représentatives des journalistes, techniciens et acteurs de la communication.

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Le panel se veut un cadre d'échanges sur les responsabilités des journalistes et des techniciens des médias dans la consolidation de la paix. Les discussions aborderont également des questions liées à la liberté de la presse et à la nécessité d'un journalisme responsable, dans un environnement en pleine mutation.

Le CORED souligne en effet que les professionnels des médias évoluent aujourd'hui dans un contexte difficile, marqué à la fois par des contraintes économiques et sécuritaires, mais aussi par des transformations profondes liées à l'essor des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle.