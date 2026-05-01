Sénégal: Match amical - Le pays affrontera l'Arabie saoudite le 9 juin à San Antonio

1 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde 2026, le Sénégal disputera un match amical international face à l'Arabie saoudite le 9 juin prochain. La rencontre se tiendra au Toyota Field, à San Antonio, aux États-Unis, quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la compétition mondiale.

Cette confrontation s'inscrit dans la stratégie de montée en puissance des Lions de la Teranga, qui entendent peaufiner leurs automatismes et ajuster leur dispositif tactique avant d'entrer en lice sur la scène mondiale. Opposée à une sélection saoudienne régulièrement présente sur la scène internationale, l'équipe sénégalaise aura l'occasion de se jauger face à un adversaire au profil différent.

Le choix du lieu et de la date n'est pas anodin. En évoluant sur le sol américain, futur théâtre de la Coupe du Monde 2026, les joueurs sénégalais pourront également s'acclimater aux conditions locales, un facteur souvent déterminant dans les grandes compétitions.

Ce match amical constitue ainsi un test grandeur nature pour le Sénégal, qui nourrit de solides ambitions à l'approche du rendez-vous mondial.

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