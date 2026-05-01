Burkina Faso: SNC BOBO 2026 - La FOPATH-B promeut la visibilité des acteurs du tourisme

La culture et le tourisme sont liés. La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina (FOPATH-B) entend marquer sa présence à cette 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) à travers un stand à la foire commerciale.

Installée sur le site officiel de la SNC, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina (FOPATH-B) a fait de son stand un espace d'échanges et de promotion. Au-delà de l'animation, la FOPATH-B y développe une approche axée sur la mise en lumière de ses membres et, plus largement, des acteurs du secteur touristique.

Cette démarche se traduit notamment par des actions de visibilité en faveur de certaines structures d'hébergement, à l'image de Pacific Hôtel Bobo, de la Résidence Rawly et de l'Hôtel Sissiman. Pour le président de la FOPATH-B, Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana, la culture et le tourisme évoluent dans une dynamique complémentaire. Cette orientation guide les initiatives de la FOPATH-B, qui entend contribuer à la promotion conjointe des patrimoines culturels et des offres touristiques.

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Dans un contexte où la SNC constitue un cadre de rencontre et d'expression des identités culturelles des différentes régions, la fédération inscrit ainsi son action dans une logique d'accompagnement et de collaboration. Une manière de renforcer les passerelles entre les secteurs et de soutenir la visibilité des professionnels. À 24 heures de la clôture de l'événement, le stand de la FOPATH-B reste ouvert aux visiteurs désireux de découvrir ses actions et d'échanger avec ses représentants sur les perspectives du tourisme et de l'hôtellerie au Burkina Faso.