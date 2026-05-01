communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 225 millions de dollars pour aider la Côte d'Ivoire à améliorer la fourniture de services de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance de qualité à des millions de personnes, en particulier les femmes, les enfants et les ménages vulnérables. Ce financement se compose d'un crédit de 200 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) et de 25 millions de dollars de dons du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF).

Deuxième phase de l'approche programmatique multiphases pour la santé, la nutrition et le développement de la petite enfance, ce nouveau projet s'appuie sur l'expansion réussie des inscriptions à l'assurance-maladie réalisée lors de la première phase. Le programme vise à améliorer la prestation des soins et l'accès aux services, en veillant à ce que le système de couverture maladie universelle (CMU) du pays bénéficie du soutien d'un solide réseau de professionnels de santé qualifiés, de la disponibilité de fournitures médicales essentielles et d'installations bien équipées.

« Cette nouvelle phase consiste à tenir la promesse d'une couverture sanitaire universelle pour la population ivoirienne, a déclaré Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. « Il s'agit d'un changement crucial pour passer de la garantie que les gens ont une assurance maladie à la garantie qu'ils peuvent accéder à des soins de qualité quand ils en ont besoin. En bâtissant un système de santé résilient et en déployant des solutions numériques innovantes, nous posons les bases d'un capital humain plus solide, promouvons des opportunités économiques et garantissons à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. »

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Le programme devrait avoir un impact de grande envergure, bénéficiant directement à des millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire. D'ici 2028, plus de 1,2 million de personnes inscrites à la CMU, y compris des travailleurs informels et des agriculteurs vulnérables aux chocs climatiques, devraient utiliser activement les services de santé chaque année.

La Banque mondiale et le GFF aideront également le pays à fournir des services de nutrition à près d'un million d'enfants de moins de cinq ans et des services de développement de la petite enfance à plus de 730 000 enfants. Les femmes et les ménages pauvres bénéficieront d'une réduction des paiements directs en matière de santé et d'un meilleur accès aux soins primaires.

En outre, le programme favorisera d'importantes opportunités économiques en générant environ 385 000 équivalents emploi. Il s'agit notamment de créer 17 000 emplois directs grâce à la formation et au déploiement d'agents de santé, de personnel de nutrition communautaire et d'opérateurs de systèmes de santé numériques, et de générer 368 000 emplois indirects supplémentaires grâce à l'amélioration des résultats sanitaires et à l'augmentation de la productivité.

Les principales innovations de cette phase comprennent le déploiement d'une plateforme nationale de santé numérique pour améliorer l'efficacité du système, l'institutionnalisation du financement basé sur la performance pour les établissements de santé primaire et le soutien aux partenariats hybrides public-privé pour les services de laboratoire et d'imagerie. Le programme intégrera également des normes climato-intelligentes et d'efficacité énergétique dans les infrastructures de santé afin de construire un système de santé durable.