Tunisie: Mehrez Ghannouchi alerte - Orages violents et pluies intenses attendus au pays

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une alerte météorologique a été lancée ce vendredi 1er mai 2026 par l'ingénieur et spécialiste en climat Mehrez Ghannouchi, mettant en garde contre la poursuite d'une activité orageuse intense sur plusieurs régions de la Tunisie, notamment dans l'Ouest et le Sud du pays.

Selon cette alerte, des cellules orageuses actives continueront de concerner en priorité les gouvernorats de Kasserine, Le Kef, Siliana et Gafsa, avec des extensions possibles vers Tozeur et Tataouine. Ces perturbations devraient se poursuivre au cours des prochaines heures, notamment durant l'après-midi et la nuit.

Les précipitations attendues seront de nature orageuse, parfois intenses et localement abondantes. Elles pourraient entraîner la formation de crues soudaines et l'écoulement des oueds, augmentant les risques d'inondations dans les zones vulnérables. Des chutes de grêle sont également possibles par endroits.

L'alerte souligne également des rafales de vent fortes accompagnant les orages, pouvant dépasser temporairement les 80 km/h. Ces conditions nécessitent une vigilance accrue, en particulier dans les zones ouvertes et en altitude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, une baisse relative des températures est observée, avec des valeurs comprises entre 20 et 24 degrés dans la plupart des régions, et avoisinant les 16 degrés dans les zones montagneuses de l'Ouest.

Face à cette situation, il est recommandé aux citoyens de faire preuve de prudence, d'éviter les lits des oueds et les zones basses, et de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques.

Cette dégradation du temps s'inscrit dans un contexte d'instabilité atmosphérique affectant plusieurs régions du pays, avec un risque d'extension vers certaines zones de l'Est dans les prochaines heures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.