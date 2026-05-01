Tunisie: Mehrez Ghannouchi alerte - Orages violents et pluies intenses attendus au pays

Une alerte météorologique a été lancée ce vendredi 1er mai 2026 par l'ingénieur et spécialiste en climat Mehrez Ghannouchi, mettant en garde contre la poursuite d'une activité orageuse intense sur plusieurs régions de la Tunisie, notamment dans l'Ouest et le Sud du pays.

Selon cette alerte, des cellules orageuses actives continueront de concerner en priorité les gouvernorats de Kasserine, Le Kef, Siliana et Gafsa, avec des extensions possibles vers Tozeur et Tataouine. Ces perturbations devraient se poursuivre au cours des prochaines heures, notamment durant l'après-midi et la nuit.

Les précipitations attendues seront de nature orageuse, parfois intenses et localement abondantes. Elles pourraient entraîner la formation de crues soudaines et l'écoulement des oueds, augmentant les risques d'inondations dans les zones vulnérables. Des chutes de grêle sont également possibles par endroits.

L'alerte souligne également des rafales de vent fortes accompagnant les orages, pouvant dépasser temporairement les 80 km/h. Ces conditions nécessitent une vigilance accrue, en particulier dans les zones ouvertes et en altitude.

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Par ailleurs, une baisse relative des températures est observée, avec des valeurs comprises entre 20 et 24 degrés dans la plupart des régions, et avoisinant les 16 degrés dans les zones montagneuses de l'Ouest.

Face à cette situation, il est recommandé aux citoyens de faire preuve de prudence, d'éviter les lits des oueds et les zones basses, et de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques.

Cette dégradation du temps s'inscrit dans un contexte d'instabilité atmosphérique affectant plusieurs régions du pays, avec un risque d'extension vers certaines zones de l'Est dans les prochaines heures.