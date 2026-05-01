Tunisie: Industrie des yachts - Une entreprise tunisienne remporte un prix mondial

La startup tunisienne Wama Yachts a annoncé avoir remporté le prix "Multihull of the Year 2026" dans la catégorie des catamarans à moteur de moins de 45 pieds, pour son modèle WAMA 42 XL. Cette distinction, décernée par le magazine spécialisé Multihulls World, vient consacrer une approche innovante du nautisme développée en Tunisie.

Dans des publications diffusées sur ses canaux officiels, l'entreprise a indiqué que ce prix récompense à la fois les performances du navire et le concept global porté par la marque. Le WAMA 42 XL se distingue notamment par une construction en aluminium, l'intégration de technologies assistées par foil et un positionnement haut de gamme alliant design contemporain et confort à bord.

Fondée récemment et basée à Bizerte, Wama Yachts ambitionne de proposer une nouvelle vision du catamaran à moteur, en misant sur des standards internationaux de qualité et d'innovation. Cette reconnaissance constitue, selon l'entreprise, une étape importante dans son développement et une validation de ses choix technologiques et industriels.

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Le prix "Multihull of the Year" est une distinction reconnue dans l'industrie nautique, attribuée à l'issue d'un processus combinant sélection spécialisée et vote du public. Il met en avant chaque année des modèles innovants dans différentes catégories, reflétant les tendances et évolutions du marché des multicoques.

Au-delà de la performance individuelle du WAMA 42 XL, cette récompense illustre également le potentiel de l'industrie tunisienne dans des secteurs à forte valeur ajoutée. En s'imposant dans un domaine aussi compétitif que celui du nautisme de plaisance, Wama Yachts contribue à renforcer la visibilité du savoir-faire tunisien à l'international.

Dans un contexte où les innovations technologiques et les exigences environnementales redéfinissent les standards du secteur, l'émergence d'acteurs issus de nouveaux marchés, comme la Tunisie, témoigne d'une diversification croissante de l'offre mondiale.

Avec cette distinction, Wama Yachts entend poursuivre son développement et consolider sa présence sur les marchés internationaux, en capitalisant sur une combinaison d'innovation, de design et de performance.