Tunisie: 1er Mai au pays - Ces travailleurs et entreprises qui font la différence

A l'occasion de la célébration, ce vendredi 1er mai, de la Fête du travail, le ministère des affaires sociales a organisé une cérémonie en l'honneur des travailleurs exemplaires dans les secteurs public et privé.

Le ministère a aussi remis les prix du progrès social, des commissions consultatives des entreprises et des délégués du personnel outre le Prix national de la santé et de la sécurité au travail.

Le prix du travailleur exemplaire, catégorie des agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif pour l'année 2025, a été attribué à : Hassène Jomai (Assemblée des représentants du peuple), Selma Bouazza (Conseil national des régions et des districts), Kamel Bey (Présidence du gouvernement), Idriss Jebali (ministère de la Justice), Farouk Bennour (ministère de la Défense nationale), Ridha Belal (municipalité de Boussalem, ministère de l'Intérieur), Ramzi Yahiaoui (ministère des Finances), Arbi Gharbi (ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche), Farhat Kaâroud (Commissariat régional au développement agricole de Tataouine, ministère de l'Agriculture, des

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Ressources hydrauliques et de la Pêche), Habib Selimi (Commissariat régional de l'éducation, Sfax 2, ministère de l'Éducation), Jameleddine Hamdi (ministère de l'Équipement et de l'Habitat), Slim Ben Amor (ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières), Sayda El Fray (ministère des Affaires religieuses), Kamel Silline (Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance de Mornag, ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées) et Rechid Bellali (Commissariat régional des affaires culturelles de Ben Arous, ministère des Affaires culturelles).

Dans la catégorie des salariés des secteurs public et privé soumis au Code du travail, le prix du travailleur exemplaire pour l'année 2025 a été décerné à Imed Jouiri (Fondation Nationale d'Amélioration de la Race Chevaline (FNARC), gouvernorat de l'Ariana) et à Amel Bedoui Nouira (Office national de l'artisanat, gouvernorat de la Manouba).

Le prix du progrès social pour l'année 2025 a été attribué à Mohamed Amine Rhouma, de l'entreprise Magharebia Technologies et Travaux (MTT), sise au gouvernorat de Ben Arous.

Le prix de la santé et de la sécurité au travail pour l'année 2025 a été décerné à Kais Hajji (laboratoires Teriak, gouvernorat de Zaghouan), Fraj Mâalej (laboratoires Pharmacare, gouvernorat de Sfax) et Chaïma Fersi (entreprise Gruner, gouvernorat de la Manouba).

Le prix du travailleur exemplaire est attribué afin de récompenser les agents du secteur public et les salariés du secteur privé qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions par leur dynamisme, leur sens de l'innovation et de l'initiative, ainsi que leur engagement à accroître la production, à améliorer la productivité et la qualité, et à évoluer professionnellement par l'acquisition de nouvelles compétences, contribuant ainsi au développement de leur institution et de l'économie nationale.

Par ailleurs, le prix des commissions consultatives d'entreprise et des délégués du personnel vise à honorer les structures qui se sont distinguées par leur contribution active à l'amélioration des relations professionnelles au sein de l'entreprise, notamment à travers le renforcement du dialogue et de la concertation, le développement des ressources humaines, la prévention des risques professionnels, la promotion des activités sociales au profit des travailleurs et de leurs familles, ainsi que l'organisation du travail dans le but d'améliorer la production et la productivité.

Le prix du progrès social est, quant à lui, décerné aux entreprises des secteurs public et privé qui se sont distinguées par leurs efforts continus visant à améliorer les conditions de travail afin qu'elles soient favorables à la préservation de la santé au sein de l'entreprise.

Le prix de la santé et de la sécurité au travail est attribué pour honorer les entreprises qui se sont distinguées par leurs efforts visant à améliorer les conditions collectives de travail, à promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux, à développer les compétences professionnelles, à renforcer l'action sociale au profit des travailleurs, à créer et à préserver les emplois outre l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles et le renforcement de la résilience de l'entreprise en développant sa capacité à faire face à la concurrence.