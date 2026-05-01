Tunisie: Retards de livraison Geely au pays - Ce que dit le concessionnaire sur les délais

Le concessionnaire officiel de Geely en Tunisie, SOTUDIS, a publié un communiqué pour clarifier la situation des commandes en cours, marquées par des retards affectant les premières livraisons prévues entre mars et mai 2026. L'entreprise assure toutefois que ces décalages restent ponctuels et liés à des facteurs externes, tout en maintenant son calendrier global de livraisons pour les mois à venir.

Selon le concessionnaire, l'ensemble des commandes clients a été transmis et validé auprès du constructeur depuis plusieurs mois, conformément au planning initial. Les retards observés concernent exclusivement les premiers arrivages, et sont attribués à des contraintes exceptionnelles de production, au transport maritime international ainsi qu'à des opérations logistiques de transbordement, indépendantes de la volonté de l'importateur.

Dans le détail, un premier arrivage du modèle EX2 a déjà été réceptionné. Les commandes du modèle EX5 EV sont actuellement en cours d'acheminement depuis plus de quatre semaines, tandis que d'autres livraisons sont attendues au cours du mois de mai, incluant les modèles EX5 EMI et Coolray.

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Le modèle électrique EX2 concentre l'essentiel des retards. Initialement attendues fin mars et fin avril, ses livraisons sont désormais programmées pour le mois de juin. Cette situation s'explique notamment par une forte demande mondiale pour ce véhicule, combinée aux délais logistiques internationaux.

Face à cette pression, le constructeur Geely Auto a annoncé avoir renforcé ses capacités de production afin de répondre plus efficacement à la demande mondiale et d'améliorer les délais de livraison dans les prochains mois.

Malgré ces ajustements, SOTUDIS affirme que les expéditions prévues entre juin et octobre restent maintenues, grâce à une coordination étroite avec le constructeur et ses partenaires logistiques internationaux. L'entreprise indique également que ses équipes restent mobilisées pour limiter les délais actuels et sécuriser les prochaines opérations d'acheminement.

Dans un souci de transparence, le concessionnaire a mis en place un dispositif de suivi personnalisé permettant aux clients d'obtenir des informations actualisées sur l'état de leur commande et les délais prévisionnels de livraison.