Tunisie: Sfax - Succès du premier marathon féminin à Thyna

Le premier marathon féminin organisé à Thyna, dans le gouvernorat de Sfax, a rencontré un franc succès, rassemblant 332 participantes issues de différentes tranches d'âge, ont indiqué les organisateurs à l'issue de l'événement tenu le jeudi 1er mai 2026.

Initiée par la délégation régionale de la jeunesse et des sports de Sfax, en partenariat avec la délégation et la municipalité de Thyna ainsi que l'Union nationale de la femme tunisienne, cette manifestation s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir la pratique sportive auprès des femmes et des jeunes filles, sous le slogan "Le sport est un droit pour tous".

La course a réuni des élèves des cycles primaire, collège et secondaire, ainsi que des membres d'associations sportives et civiles et des représentantes de la société civile locale. Cette diversité de profils illustre l'engouement croissant pour le sport féminin dans la région.

Au-delà de la compétition, l'événement a été marqué par une série d'animations culturelles et artistiques qui ont contribué à instaurer une ambiance festive. Ces activités ont été assurées par des animateurs de la délégation régionale, renforçant le caractère convivial et inclusif de la manifestation.

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La rencontre a également bénéficié d'une large couverture médiatique et d'une forte affluence du public, témoignant de l'intérêt suscité par cette première édition auprès des habitants de la région et des visiteurs.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent inscrire durablement ce marathon dans le calendrier des événements sportifs régionaux, tout en valorisant les potentialités environnementales et culturelles de la région de Thyna.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse et des Sports visant à encourager la pratique du sport pour tous, en particulier chez les femmes, et à renforcer la dynamique associative et citoyenne à l'échelle locale.