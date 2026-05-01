Tunisie: STB Bank - Retour aux dividendes et redressement confirmé

Réunie en assemblée générale à Tunis, la STB Bank amorce un tournant avec un redressement marqué et le retour aux dividendes après plusieurs années de difficultés, confirmant sa reprise et son rôle clé dans l'économie.

L'assemblée générale ordinaire de la STB Bank, au titre de l'exercice 2025, s'est tenue hier à Tunis en présence des membres du Conseil d'administration, de la direction générale et des actionnaires.

Un redressement jugé historique

À ce titre, Rachid Batita, directeur général de la Société tunisienne de banque (STB), a indiqué que celle-ci est engagée sur la voie de la reprise après dix-sept années difficiles, marquées aujourd'hui par un retour à la distribution de dividendes, une première qui symbolise son redressement.

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Cette amélioration repose notamment sur la levée de 80% des réserves émises par les commissaires aux comptes, grâce à une mobilisation collective des différentes parties prenantes. La banque a également renforcé ses fondamentaux à travers plusieurs réformes, dont la mise en place d'une comptabilité en multidevises, l'assainissement des dossiers en suspens ainsi que l'inventaire des garanties et des actifs.

Il a ajouté que ce redressement, qualifié d'historique, s'inscrit dans une transformation plus large de la banque, notamment en matière de gouvernance, de conformité et de modernisation. L'établissement a renforcé ses dispositifs de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tout en développant de nouveaux partenariats et en améliorant ses systèmes internes.

Au-delà des performances financières, la banque affirme son rôle d'acteur clé dans le financement de l'économie et le soutien aux services publics. Des perspectives encourageantes ont été présentées pour 2026 et à l'horizon 2030, malgré un contexte économique contraignant. Face aux défis liés notamment aux ressources en devises et aux mesures conjoncturelles, la banque adapte sa stratégie pour accompagner les acteurs économiques, confirmant ainsi son rôle central dans la résilience et la relance de l'économie nationale, a conclu Batita.

Renforcement de la confiance des investisseurs

De son côté, Mustapha Mezghani, actionnaire, a déclaré que la situation de la banque s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes, avec la levée d'une grande partie des réserves formulées par le commissaire aux comptes et une progression notable des indicateurs financiers. Cette évolution, attribuée à l'action du Conseil d'administration et du management, marque une dynamique positive pour l'établissement. L'actionnaire a également souligné l'importance de la reprise de la distribution de dividendes qui contribue à renforcer la confiance des investisseurs, à améliorer la liquidité du titre et à accroître son attractivité sur le marché.

Les actionnaires de la Société tunisienne de banque (STB) ont validé les états financiers de l'exercice 2025, marqué par une amélioration notable des performances et le retour à la distribution de dividendes après plus d'une décennie. La banque versera ainsi 200 millimes par action, avec une mise en paiement prévue le 29 mai 2026.

Redressement progressif

L'année 2025 se distingue avant tout par la solidité de l'activité globale. Le produit net bancaire (PNB) a atteint 699 millions de dinars, en hausse de 7,5 % par rapport à 2024. Cette progression est principalement portée par la forte augmentation des revenus du portefeuille, qui ont grimpé de 130 millions de dinars pour s'établir à 434 millions de dinars, compensant le recul de la marge nette d'intérêt de 76 millions de dinars.

En parallèle, la STB a enregistré un résultat net de 65,93 millions de dinars, confirmant son redressement progressif. Les commissions nettes ont, en revanche, légèrement reculé de 5 millions de dinars, pour se situer à 120 millions de dinars.

Autre indicateur marquant : les dépôts collectés ont atteint un niveau record de 12.500 millions de dinars, témoignant de la confiance retrouvée des clients et du positionnement de la banque dans le financement de l'économie.

Selon la STB, ces résultats traduisent les efforts engagés pour assainir sa situation financière, avec notamment la levée de 80 % des réserves. Ce retour aux dividendes, inédit depuis 2009, marque ainsi une étape symbolique dans le processus de transformation et de relance de la banque.