Tunisie: Football tunisien - Lourdes sanctions financières contre plusieurs clubs

La Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé une série de sanctions financières à plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour un montant global dépassant les 30 mille dinars, en raison d'incidents liés notamment à des jets de projectiles lors de rencontres récentes.

Dans le détail, un avertissement assorti d'une amende de 7 500 dinars a été infligé à l'Étoile Sportive du Sahel pour récidive, après des incidents survenus lors de son match face à l'Avenir Sportif de La Marsa. La même sanction a été appliquée au Club Athlétique Bizertin, également en situation de récidive lors de sa rencontre contre l'Espérance Sportive de Tunis.

Le Club Africain s'est vu infliger une amende plus lourde, de 10 000 dinars, accompagnée d'un avertissement, pour des faits similaires lors de son match contre la Jeunesse Sportive Kairouanaise.

De son côté, le Club Sportif Sfaxien a écopé d'une amende de 5 000 dinars après des jets de projectiles enregistrés lors de sa confrontation avec le Stade Tunisien.

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Des sanctions ont également été prononcées à l'encontre de clubs de divisions inférieures. L'Océano Club de Kerkennah a été condamné à une amende de 3 000 dinars pour récidive lors de son match face à l'Avenir Sportif de Hammam-Sousse, tandis que l'Avenir Sportif de Kasserine a écopé de la même sanction pour des incidents similaires face au Stade Gabésien.

À travers ces décisions, la Ligue entend réaffirmer sa fermeté face aux comportements jugés contraires à l'esprit sportif et à la sécurité dans les stades. Ces sanctions interviennent dans un contexte marqué par une recrudescence des incidents dans les tribunes, poussant les instances à renforcer les mesures disciplinaires pour prévenir toute dérive.