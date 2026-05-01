Tunisie: Export - Le pays vise le marché russe et l'espace eurasiatique

Une mission d'hommes d'affaires russes sera prochainement organisée en Tunisie afin de renforcer les opportunités de partenariat entre opérateurs économiques tunisiens et russes, a annoncé, jeudi, la Présidente du Conseil d'Affaires russo-tunisien, Tatiana Sadofyeva.

La responsable s'exprimait lors d'une réunion tuniso-russe entre le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et le Conseil d'Affaires Russo-Tunisien, consacrée à l'examen des perspectives de développement des échanges commerciaux et du partenariat économique entre la Tunisie, la Russie et les pays de l'espace eurasiatique, tenue à la maison de l'exportateur.

Elle a, par ailleurs, exprimé la disposition de son organisation à accompagner le CEPEX dans l'organisation de missions commerciales ciblées vers les pays de l'espace eurasiatique, en mobilisant son réseau de partenaires institutionnels et d'affaires.

Les échanges ont porté sur les opportunités de promotion des exportations tunisiennes vers le marché russe ainsi que vers plusieurs républiques fédérales musulmanes de Russie, notamment la Tchétchénie, le Daghestan et le Tatarstan, considérées comme des marchés à fort potentiel pour les entreprises tunisiennes.

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Ils ont également permis d'examiner plusieurs initiatives visant à soutenir durablement la présence des produits tunisiens dans la région eurasiatique, notamment à travers le projet de lancement d'un pavillon permanent dédié à l'exposition des produits tunisiens, en particulier l'huile d'olive et les dattes, afin de servir de plateforme de promotion et de relais commercial vers les marchés de la région.

Les deux parties ont également souligné l'importance des prochaines manifestations économiques prévues en Tunisie et en Russie, considérées comme des opportunités pour insuffler une nouvelle dynamique de coopération économique et commerciale.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie ont enregistré une évolution positive au cours des trois premiers mois de l'année 2026, atteignant 13,2 millions de dinars, soit une hausse de 14,8% par rapport à la même période de 2025, indique le Cepex.

Le potentiel d'exportation vers ce marché est estimé à près de 29 millions de dollars, selon la même source.