Tunisie: Bryan Adams lance sa tournée mondiale depuis Dougga

Le chanteur et auteur-compositeur canadien Bryan Adams est arrivé vendredi à Tunis, en prévision de deux concerts programmés les samedi 2 et dimanche 3 mai au théâtre antique de Dougga.

Pour sa première apparition en Tunisie, l'artiste assurera l'ouverture de la 50e édition du Festival international de Dougga.

Ce rendez-vous marque le coup d'envoi de sa tournée mondiale, intitulée « Bare Bones Tour », qui se poursuivra ultérieurement en Amérique, en Afrique et en Europe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accueilli à son arrivée en compagnie de membres de son équipe, l'artiste a ensuite rejoint le site afin d'achever les derniers préparatifs des concerts, qui suscitent un vif engouement du public.

Dans une déclaration à l'agence TAP, il a exprimé « sa satisfaction de se produire pour la première fois devant le public tunisien » dans un cadre historique aussi prestigieux.

Considéré comme l'une des figures majeures du rock international, Bryan Adams s'est imposé grâce à des succès planétaires tels que Summer of '69, Heaven et (Everything I Do) I Do It for You.

Au fil d'une carrière de plus de quatre décennies, il a vendu des millions d'albums et parcouru les plus grandes scènes mondiales.

Face à l'épuisement rapide des billets pour la soirée initiale, une seconde date a été ajoutée le 3 mai. L'artiste y proposera un format acoustique épuré, privilégiant la proximité et l'émotion.

Sa venue devrait attirer de nombreux spectateurs nationaux et étrangers, renforçant ainsi le rayonnement international du site de Dougga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.