Tunisie: Suède - Inauguration d'une plaque historique dans la médina de Tunis

Le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, en visite de travail en Tunisie, une plaque commémorative dans la médina de Tunis, au siège historique de l'ancien consulat général de Suède (1738-1883), en tant que monument illustrant la profondeur des relations entre les deux pays amis à travers les siècles.

Dans un communiqué publié vendredi, l'ambassade de Suède à Tunis a souligné que cet événement à forte portée symbolique s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-suédoises et met en évidence la solidité du partenariat entre la Tunisie et la Suède.

Les archives témoignent d'un chantier étroitement supervisé par le consul suédois Olof Rönling, attentif à chaque étape des travaux ainsi qu'à l'approvisionnement en matériaux importés du nord de l'Europe, lit-on dans le communiqué.

L'inauguration de la plaque commémorative s'est déroulée en présence du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, ainsi que du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris.