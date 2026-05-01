Tunisie: Suède - Inauguration d'une plaque historique dans la médina de Tunis

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, en visite de travail en Tunisie, une plaque commémorative dans la médina de Tunis, au siège historique de l'ancien consulat général de Suède (1738-1883), en tant que monument illustrant la profondeur des relations entre les deux pays amis à travers les siècles.

Dans un communiqué publié vendredi, l'ambassade de Suède à Tunis a souligné que cet événement à forte portée symbolique s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-suédoises et met en évidence la solidité du partenariat entre la Tunisie et la Suède.

Les archives témoignent d'un chantier étroitement supervisé par le consul suédois Olof Rönling, attentif à chaque étape des travaux ainsi qu'à l'approvisionnement en matériaux importés du nord de l'Europe, lit-on dans le communiqué.

L'inauguration de la plaque commémorative s'est déroulée en présence du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, ainsi que du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.