Tunisie: Un été 2026 plus chaud que la normale attendu, alerte l'INM

Des températures supérieures aux normales climatiques sont attendues sur l'ensemble du pays pour la période Mai-Juin-Juillet 2026, indique l'Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, publié vendredi, l'INM a souligné que les normales saisonnières des températures se situent entre 22 °C et 27°C dans le nord et le centre et entre 25 °C et 30 °C dans le sud. Les températures normales les plus chaudes sont observées au Sud à la station Tozeur.

L'INM a, par ailleurs, fait savoir que les modèles de prévisions saisonnières étudiés n'indiquent aucun signal dominant pour les précipitations. En effet, en Tunisie, la saison Mai-Juin-Juillet constitue une phase de transition entre le printemps et le plein été. Au cours de cette période, les précipitations diminuent progressivement, tandis que des conditions de plus en plus chaudes et sèches s'installent sur l'ensemble du territoire.

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Les normales saisonnières des cumuls de précipitations varient sensiblement selon les régions. Au nord, elles varient entre 31 mm à Nabeul et 77 mm au Kef. Dans le centre, les cumuls se situent entre 26 mm à Mahdia et 74 mm à Thala. Au sud, les précipitations demeurent relativement faibles, avec des valeurs comprises entre 7 mm à Remada et 44 mm à Sidi Bouzid.

Mai 2026 : Climat progressivement chaud et sec

Le climat devient progressivement chaud et sec, annonçant l'installation de la saison estivale. Les températures normales se situent généralement entre 19 °C et 22 °C dans le nord et le centre, et entre 21 °C et 26 °C dans le sud. Les régions d'altitude de l'ouest restent plus fraîches, avec des températures avoisinant 17 °C.

Les cumuls moyens de précipitations deviennent faibles, variant entre 20 et 45 mm dans le nord et le centre, et entre 5 et 22 mm dans le sud.

Juin 2026 : Climat estival

Le climat devient nettement estival, marqué par des températures élevées et un assèchement progressif. Les températures normales varient généralement entre 23 °C et 25 °C dans le nord et le centre. Toutefois, à Kairouan, la normale saisonnière est plus élevée, atteignant environ 27 °C. Dans le sud, les températures se situent entre 25 °C et 31 °C. Les zones d'altitude de l'ouest demeurent légèrement plus fraîches, avec des températures avoisinant 22 °C à Thala.

Concernant les précipitations, les cumuls sont très faibles, restant souvent inférieurs à 25 mm dans le nord et le centre et à 12 mm dans le sud.

Juillet 2026 : Températures élevées et sécheresse marquée

Le climat est typiquement estival, caractérisé par des températures élevées et une sécheresse marquée. Les températures moyennes normales varient généralement entre 26 °C et 30 °C dans le nord et le centre, et entre 28 °C et 33 °C dans le sud. Les précipitations sont très faibles: elles dépassent rarement 15 mm dans le nord et le centre, tandis qu'elles sont presque nulles dans le sud.