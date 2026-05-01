Afrique du Nord: 60 agents algériens à Tabarka - La Tunisie séduit pour l'été 2026

Une délégation composée de 60 agents de voyages algériens effectue actuellement une visite à Tabarka et Aïn Draham, dans le cadre d'une opération de promotion visant à renforcer l'attractivité de cette destination auprès du marché algérien, a indiqué le commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Issa Marouani.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de consolidation de la présence de la région sur l'un de ses marchés les plus importants, à l'approche de la saison estivale 2026. Elle vise à valoriser les atouts touristiques de la zone et à encourager les flux de visiteurs en provenance d'Algérie.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont effectué des visites de terrain dans plusieurs établissements hôteliers afin d'évaluer leur état de préparation et la qualité des services proposés. Ces inspections permettent aux professionnels du tourisme de mieux appréhender les standards d'accueil et les capacités d'hébergement de la région.

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Les agents de voyages ont également découvert les différentes composantes de l'offre touristique locale, qui combine tourisme balnéaire, nature et bien-être. La région de Tabarka-Aïn Draham se distingue notamment par la richesse de ses paysages, son patrimoine naturel et la diversité de ses activités.

À travers cette visite, les autorités touristiques entendent renforcer les liens avec les opérateurs algériens et promouvoir une destination qui bénéficie d'une proximité géographique et culturelle favorable au développement des échanges touristiques.