Tunisie: Kairouan - Des attaques de chiens errants déciment le bétail à El Alâa

La délégation d'El Alâa, relevant du gouvernorat de Kairouan, a récemment enregistré la mort de plus de 20 têtes de bétail à la suite d'attaques répétées de chiens errants, suscitant une vive inquiétude parmi les agriculteurs et les éleveurs de la région.

Selon Sami Salmi, membre du conseil local, ces attaques en série ont provoqué un climat de tension et de mécontentement au sein de la population rurale, confrontée à des pertes économiques croissantes.

Face à cette situation, le responsable a appelé les autorités locales et régionales à intervenir en urgence, notamment en intensifiant les campagnes de lutte contre les chiens errants et en mettant en place une stratégie claire visant à garantir la sécurité des citoyens ainsi que la protection de leurs biens.

De leur côté, plusieurs habitants ont exprimé leurs préoccupations quant à l'ampleur du phénomène, soulignant que la menace ne se limite plus au cheptel, mais s'étend désormais à la sécurité des enfants et des passants, en particulier durant les heures nocturnes.

Cette situation relance le débat sur la gestion des chiens errants en milieu rural et sur la nécessité de solutions durables pour contenir ce phénomène.