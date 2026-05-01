Tunisie: Résistance aux antibiotiques - Vers 10 millions de morts par an d'ici 2050 ?

Les travaux du huitième Forum de la pharmacie et du septième Forum de la santé numérique ont débuté ce vendredi 1er mai 2026 au Palais des congrès à Tunis, réunissant experts nationaux et internationaux autour des enjeux liés à la santé publique, à la transformation digitale et à l'accès aux soins.

Organisé par le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, en partenariat avec la Fédération internationale pharmaceutique et sous l'égide du ministère de la Santé, cet événement met particulièrement en avant l'approche "One Health", qui établit un lien étroit entre la santé humaine, animale et environnementale.

Intervenant en marge du forum, Walid Boubaker, ancien membre de l'Ordre des pharmaciens, a rappelé que ce concept, adopté depuis 2004 par plusieurs organisations internationales dont l'Organisation mondiale de la santé, repose sur l'interdépendance des différents écosystèmes. Selon lui, toute dégradation affectant l'un de ces éléments se répercute directement sur la santé humaine.

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S'appuyant sur des estimations de l'Organisation mondiale de la santé, il a indiqué qu'environ 60 % des maladies infectieuses sont d'origine animale, soulignant ainsi l'importance de renforcer la surveillance sanitaire et la coordination entre les secteurs concernés. Il a également mis en garde contre l'usage excessif des antibiotiques, notamment dans le domaine vétérinaire, pointant ses conséquences directes sur la santé publique.

Dans ce contexte, l'expert a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différents acteurs du système de santé afin de limiter la surconsommation d'antibiotiques. Il a rappelé que, selon les projections de l'OMS, la résistance aux antimicrobiens pourrait être à l'origine de près de 10 millions de décès par an d'ici 2050, un niveau susceptible de dépasser celui des décès liés au cancer.

Par ailleurs, Walid Boubaker a évoqué l'existence d'un manque de coordination entre vétérinaires et pharmaciens. Un atelier de travail est ainsi prévu dans le cadre du forum afin d'examiner les moyens de renforcer la collaboration entre ces professions, d'identifier les dysfonctionnements et de proposer des solutions concrètes, tout en sensibilisant les décideurs et le grand public à l'importance de cette synergie.

Le forum accueille une élite d'universitaires, d'experts internationaux et de professionnels du secteur, dans le cadre d'un programme scientifique et stratégique de haut niveau. Les discussions portent notamment sur les défis liés à la digitalisation, à l'évolution des modèles économiques et aux perspectives d'innovation dans le domaine de la santé.

Organisé en partenariat avec plusieurs institutions nationales, dont le ministère de la Santé, l'Ordre des pharmaciens et la Faculté de pharmacie de Monastir, l'événement ambitionne de formuler des recommandations concrètes pour accompagner les réformes du secteur et anticiper les défis futurs dans un environnement en constante mutation.