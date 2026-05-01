Tunisie: Kamel Idir - 'Sans génériques, il sera difficile de garantir l'accès aux soins'

Les travaux du huitième Forum de la pharmacie et du septième Forum de la santé numérique ont débuté ce vendredi 1er mai 2026 au Palais des congrès à Tunis, réunissant experts, universitaires et professionnels du secteur autour des enjeux stratégiques liés à l'accès aux médicaments et à la transformation digitale des systèmes de santé.

Organisé par le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, en partenariat avec la Fédération internationale pharmaceutique et sous l'égide du ministère de la Santé, cet événement de deux jours vise à proposer une lecture approfondie des défis actuels du secteur pharmaceutique, dans un contexte marqué par la hausse des coûts et les mutations technologiques.

Intervenant sur Express Fm en marge du forum, le président de l'Association tunisienne des médicaments génériques et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, Kamel Idir, a souligné que la maîtrise des dépenses en médicaments et la garantie de l'équité dans l'accès aux soins figurent parmi les priorités majeures à l'échelle internationale. Il a insisté sur le rôle central des médicaments génériques et des biosimilaires, considérés comme des leviers essentiels pour optimiser les coûts et élargir l'accès aux traitements.

Il a également mis en avant la nécessité d'adapter l'offre pharmaceutique au pouvoir d'achat des citoyens, plaidant pour une adoption plus large de la dénomination commune internationale dans les prescriptions médicales, au détriment des appellations commerciales. Selon lui, cette approche permettrait de rationaliser davantage les dépenses et de renforcer la transparence dans le système de santé.

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Par ailleurs, l'expert a insisté sur l'importance de soutenir l'industrie pharmaceutique nationale, soulignant son rôle dans la régulation du marché, la réduction des pénuries de médicaments et le développement des exportations. Il a estimé que le renforcement de la production locale constitue un levier stratégique pour améliorer la souveraineté sanitaire du pays.

Le forum accueille une élite d'intervenants tunisiens et internationaux, dans le cadre d'un programme scientifique et stratégique axé sur l'approche "One Health", qui vise à intégrer les dimensions humaine, animale et environnementale dans les politiques de santé. Les discussions portent notamment sur l'impact de la digitalisation, l'évolution des modèles économiques et les perspectives d'innovation dans le secteur pharmaceutique.

L'événement est organisé en collaboration avec plusieurs institutions nationales de référence, dont le ministère de la Santé, l'Ordre des pharmaciens et la Faculté de pharmacie de Monastir. Il ambitionne de formuler des recommandations concrètes pour accompagner les réformes du secteur et anticiper les défis futurs dans un environnement en constante évolution.