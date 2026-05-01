Afrique du Nord: Tunisie - 5 médailles dont 4 en or pour les lutteuses U20 en Egypte

La sélection tunisienne féminine de lutte a signé une performance remarquable aux Championnats d'Afrique des moins de 20 ans, en décrochant cinq médailles, dont quatre en or et une en argent, lors de la compétition organisée au Caire, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Engagées avec une délégation composée de six athlètes, les lutteuses tunisiennes ont réussi à se hisser à la deuxième place du classement général par équipes dans la catégorie féminine, confirmant la montée en puissance de la discipline à l'échelle continentale.

Les médailles d'or ont été remportées par Israa Slimi (-53 kg), Emna Hammami (-55 kg), Chahd Jelajli (-57 kg) et Chaima Dahi (-59 kg), illustrant la domination tunisienne dans plusieurs catégories de poids. De son côté, Malek Samoudi a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des -50 kg.

Dans la compétition masculine, Mustapha Batnini s'est adjugé la médaille de bronze en lutte libre dans la catégorie des -61 kg, contribuant ainsi au bilan global de la délégation tunisienne.

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Cette performance confirme la dynamique positive de la lutte tunisienne sur la scène africaine, portée notamment par une nouvelle génération d'athlètes en pleine progression. Elle témoigne également des efforts déployés pour renforcer la préparation et l'encadrement des jeunes talents, en vue des prochaines échéances continentales et internationales.

À travers ces résultats, la Tunisie consolide sa place parmi les nations compétitives de la lutte africaine, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir de la discipline.