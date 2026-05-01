Tunisie: Basket - Le Club Africain bat Maktown Flyers et poursuit son sans-faute

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

4e JournéeCLUB AFRICAINTUNISIE88 - 77Mi-temps : 34 - 40MAKTOWN FLYERSNIGÉRIALe Club Africain a battu le Maktown Flyers du Nigéria 88-77 (mi-temps 34-40), en match comptant pour la 4e journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), disputé vendredi à Rabat. Le représentant tunisien, qui reste invaincu à ce stade de la compétition, a déjà poinçonné son billet pour les play-offs dès la 3e journée après avoir battu, mardi, la JCA Kings de Côte d'Ivoire (79-74 après prolongations).

Classement Conférence Sahara

PosÉquipeJPTS
1 Club Africain (Q) 4 8
2 FUS Rabat 3 5
3 Al Ahly 3 5
4 Maktown Flyers 4 5
5 AS Ville Dakar 3 4
6 JCA Kings 3 3

Suite du programme

SAMEDI 2 MAIJCA Kings - AS Ville Dakar

15h00Club Africain - FUS Rabat

18h00DIMANCHE 3 MAIAS Ville Dakar - Maktown Flyers

15h00Al Ahly - FUS Rabat

18h00

NB : Les quatre meilleures équipes accèderont aux quarts de finale pour affronter les qualifiés de la Conférence Kalahari.

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