Tunisie: Basket - Le Club Africain bat Maktown Flyers et poursuit son sans-faute

4e JournéeCLUB AFRICAINTUNISIE88 - 77Mi-temps : 34 - 40MAKTOWN FLYERSNIGÉRIALe Club Africain a battu le Maktown Flyers du Nigéria 88-77 (mi-temps 34-40), en match comptant pour la 4e journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), disputé vendredi à Rabat. Le représentant tunisien, qui reste invaincu à ce stade de la compétition, a déjà poinçonné son billet pour les play-offs dès la 3e journée après avoir battu, mardi, la JCA Kings de Côte d'Ivoire (79-74 après prolongations).
Classement Conférence Sahara
|Pos
|Équipe
|J
|PTS
|1
|Club Africain (Q)
|4
|8
|2
|FUS Rabat
|3
|5
|3
|Al Ahly
|3
|5
|4
|Maktown Flyers
|4
|5
|5
|AS Ville Dakar
|3
|4
|6
|JCA Kings
|3
|3
Suite du programme
SAMEDI 2 MAIJCA Kings - AS Ville Dakar
15h00Club Africain - FUS Rabat
18h00DIMANCHE 3 MAIAS Ville Dakar - Maktown Flyers
15h00Al Ahly - FUS Rabat
18h00
NB : Les quatre meilleures équipes accèderont aux quarts de finale pour affronter les qualifiés de la Conférence Kalahari.