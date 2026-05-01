Tunisie: Une fête, des leçons

LA célébration aujourd'hui, vendredi 1er mai, de la journée internationale du Travail revêt cette année une dimension particulière. Puisqu'elle intervient dans un moment marqué par la sollicitude particulière du Président Kaïs Saïed et par son attachement toujours renouvelé à ce que les travailleurs évoluent dans les meilleures conditions possibles et à ce qu'ils soient habités par le sentiment qu'ils sont considérés comme des partenaires agissants dans l'oeuvre nationale de développement.

Et non comme des salariés qui se contentent de marquer leur présence, la plupart du temps nocive aux entreprises dans lesquelles ils exercent des fonctions généralement n'apportant aucune valeur ajoutée à l'économie nationale.

Les travailleurs de la Tunisie célèbrent leur fête en goûtant à pleines dents aux majorations salariales qui leur ont été promises par le Chef de l'Etat et concrétisées sous sa haute bienveillance. Un geste qui a valeur d'engagement d'un homme libre et souverain avec un peuple qui a confiance en son avenir. Parce qu'il est convaincu que les portes de la réussite lui sont grandes ouvertes et que personne ne pourra se dresser contre l'édification de son projet civilisationnel.

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Faut-il avoir encore besoin de rappeler que les patriotes, défenseurs acharnés du projet du 25-Juillet, ont décidé de mener jusqu'à la réussite finale leur bataille sacrée pour la promotion de leur chère Tunisie et contre toutes les forces de l'inertie, de l'extrémisme et de l'obscurantisme.

Aujourd'hui, les travailleurs font la fête, en ayant la conviction qu'on s'est débarrassé définitivement de ces obstacles ayant failli faire tomber le pays dans le gouffre, sauf qu'heureusement la Tunisie a enfanté un fils qui a réussi à sauver les meubles avant que la sédition ne s'installe et que les Tunisiens ne basculent dans l'inconnu. A l'instar de plusieurs pays qui n'ont pas su réagir à temps.