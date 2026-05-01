Ile Maurice: Mike Bagan introuvable après une sortie de pêche

1 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une sortie de pêche entre amis a viré au drame, le jeudi 30 avril, à Albion. Mike Bagan, un habitant d'Albion âgé de 50 ans, est porté disparu après s'être jeté à l'eau après une sortie de pêche dans le lagon, à proximité du phare de Belle-Vue. D'importants moyens de recherche ont été déployés mais restent, pour l'heure, infructueux.

Selon les premiers éléments, il se trouvait à bord d'une bateau de plaisance baptisée Black Pearl, en compagnie de plusieurs proches, dont un enfant. Aux alentours de 9 heures alors que le groupe pêchait, Mike Bagan aurait décidé de se jeter à l'eau afin de récupérer des oursins. Il aurait d'abord été aperçu nageant autour du bateau, avant de se diriger vers les falaises avoisinantes. Mais il a disparu sous les yeux de ses compagnons. Malgré les appels répétés lancés depuis l'embarcation, aucune réponse ni signe de vie n'a été constaté.

Une première opération de recherche a été menée par les occupants du bateau entre 9 heures et midi, sans succès. L'alerte a ensuite été donnée à la National Coast Guard d'Albion, qui a rapidement dépêché des unités sur place. Un hélicoptère de la police a également été mobilisé afin de ratisser la zone à partir des airs. Les recherches se sont poursuivies tout au long de la journée mais n'ont connu aucune avancée. Les conditions météorologiques défavorables, marquées par un avis de fortes houles émis dans l'après-midi de jeudi, ont considérablement compliqué les opérations.

Les recherches ont repris dès les premières lueurs du jour aujourd'hui. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette disparition en mer.

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