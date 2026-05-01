Ile Maurice: Des bijoux de Rs 1,6 M appartenant à El Capo au coeur d'une enquête

Une enquête pour trafic de drogue menée par la Criminal Investigation Division de Flacq a conduit à l'ouverture d'un volet financier pour blanchiment d'argent. Le Guyanais Brandon Rodrigues Sena, dit El Capo, est soupçonné d'avoir été lié à des biens de valeur non déclarés.

C'est dans le cadre d'une enquête liée à la possession de drogues dangereuses, notamment de la cocaïne destinée à la distribution, qu'El Capo avait été interpellé le 29 octobre 2025. Au cours des investigations, les enquêteurs ont découvert que les bijoux portés par le suspect au moment de son arrestation n'avaient pas été déclarés aux autorités douanières lors de son arrivée à Maurice, le 30 mai 2025. Les objets comprennent un bracelet de 31,55 g, une chaîne avec pendentif de type Luxor d'un poids de 165,51 g ainsi qu'une bague ornée de pierres précieuses pesant 50,34 g.

Face à ces éléments, les autorités soupçonnent que ces biens pourraient provenir d'activités criminelles transnationales. Une enquête parallèle pour blanchiment d'argent a ainsi été enclenchée sur ordre d'un haut responsable de la police. Les bijoux ont été saisis puis transmis à l'Assay Office afin d'être examinés. À l'issue de cette expertise, leur valeur totale a été estimée à Rs 1 621 930.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine exacte de ces biens et d'établir d'éventuels liens avec un réseau criminel international.

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