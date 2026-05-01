Ile Maurice: Un octogénaire dénonce une escroquerie de plus de Rs 18 M

Un propriétaire de 80 ans affirme avoir été victime d'une manoeuvre frauduleuse impliquant la vente de son établissement hôtelier à Baie-du-Tombeau. Des équipements et installations d'une valeur estimée à plus de Rs 18 millions auraient été démontés et vendus à son insu.

Ce propriétaire d'un complexe hôtelier situé sur la route côtière a fait une déposition dans laquelle il relate une série d'événements qu'il qualifie d'escroquerie et d'abus de confiance. Les faits remonteraient à octobre 2024 lorsqu'un proche lui aurait présenté deux individus intéressés par l'acquisition de son établissement pour un montant convenu de Rs 89,7 millions.

Selon lui, ces derniers auraient affirmé avoir entrepris des démarches auprès de deux institutions bancaires pour financer l'achat. Dans cette optique, ils auraient progressivement obtenu un accès au site sous prétexte de travaux de rénovation et de préparation en vue de visites d'opérateurs touristiques européens.

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Au fil des mois, plusieurs éléments du complexe auraient été enlevés. Le mobilier du restaurant aurait d'abord été déplacé vers un autre établissement hôtelier, avec la promesse de remplacement. Par la suite, une chambre aurait été partiellement démantelée pour servir de modèle, avant que d'autres installations ne soient enlevées.

Le propriétaire soutient qu'en juin 2025, il a remis un jeu de clés aux deux hommes uniquement pour faciliter les travaux, sans leur accorder de droit de possession ni d'autorisation de disposer des biens. Une somme de Rs 50 millions devait être versée avant la fin du même mois, engagement qui n'aurait jamais été respecté.

Entre août et octobre 2025, invoquant des difficultés financières, l'une des personnes aurait également obtenu des prêts totalisant Rs 1,8 million pour poursuivre les travaux. À son retour à Maurice en janvier 2026, après un séjour médical à l'étranger, le propriétaire affirme avoir découvert l'ampleur des dégâts : générateur électrique, chauffe-eau industriel, éléments de piscine, portes, fenêtres ainsi qu'une quantité importante de mobilier et d'équipements auraient été démontés et vendus.

Le préjudice est estimé à Rs 18 265 000. Autre élément troublant, les banques concernées auraient confirmé qu'aucune demande de prêt n'avait été enregistrée pour l'acquisition du complexe, contrairement aux affirmations initiales des suspects.

Une mise en demeure a été adressée en mars 2026 aux personnes concernées pour finaliser l'achat ou procéder au remboursement et à la remise en état des lieux, mais elle serait restée sans réponse. Le plaignant estime que les suspects n'ont jamais eu l'intention d'acheter l'établissement, et qu'ils ont profité de la situation pour s'approprier et revendre des biens. Une enquête a été ouverte. Les autorités compétentes, dont la Financial Crimes Commission, ont été saisies, tandis que les suspects sont activement recherchés.