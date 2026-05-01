Ile Maurice: La MCB démocratise l'investissement avec les «mutual funds» digitalisés

1 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La Mauritius Commercial Bank (MCB) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'inclusion financière avec le lancement d'un parcours de souscription 100 % numérique pour les mutual funds, présenté comme une première à Maurice. À travers cette initiative, la banque cherche à démocratiser l'investissement, longtemps perçu comme complexe et réservé à une minorité. L'un des éléments centraux de cette démarche est l'accessibilité. Les mutual funds sont désormais proposés à partir de Rs 500 par mois, permettant aux petits épargnants d'investir progressivement selon leurs moyens.

La Managing Director-Investment Management de MCB Financial Markets, Ameenah Ibrahim, souligne : «Démocratiser l'investissement, c'est avant tout permettre à chacun de comprendre et de se sentir légitime pour se lancer. Notre ambition est de renforcer l'éducation financière et de développer des solutions accessibles afin de faire de l'investissement un levier de diversification...»

Les clients peuvent désormais souscrire en ligne, sans avoir à se déplacer en agence - une simplification que l'Investment Product Manager Simon Halbwachs présente comme un levier décisif pour lever les freins pratiques et psychologiques qui empêchent encore de nombreux Mauriciens de franchir le pas. Au-delà de l'aspect technologique, la MCB met l'accent sur l'éducation financière, afin de mieux faire comprendre les mécanismes de l'investissement, les risques associés et l'importance de la diversification.

Dans un contexte où les placements classiques perdent en attractivité face à l'inflation, les mutual funds numérisés pourraient constituer une alternative accessible pour un plus grand nombre d'épargnants.

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