Ile Maurice: Reza Uteem lance le chantier du travail

Le ministre du Travail, Reza Uteem (photo), a réuni mercredi, dans les locaux de son ministère, les principaux corps syndicaux ainsi que des représentants du secteur privé dans le cadre d'une vaste séance de consultation axée sur l'amélioration des services offerts aux travailleurs et aux entreprises. Cette rencontre, qui a duré plus de trois heures, a permis de mettre en lumière plusieurs difficultés rencontrées sur le terrain, notamment les retards dans le traitement de certains dossiers.

À l'issue des échanges, le ministre s'est dit satisfait de la qualité des discussions. «Les syndicalistes ont mis l'accent sur les problèmes qu'ils rencontrent, surtout en ce qui concerne les retards sur certains dossiers, mais ils ont aussi formulé plusieurs propositions pour améliorer les services.» Selon Reza Uteem, la volonté du ministère est claire : accélérer le règlement des litiges afin de préserver un climat social sain. «Le but de mon ministère est de régler les différends. Quand cela tarde, ce n'est ni bon pour le travailleur ni pour l'entreprise. Si un travailleur ne se sent pas heureux sur son lieu de travail, il sera moins productif et donc moins performant.»

Le ministre est également revenu sur la décision du Conseil des ministres prise la semaine dernière concernant la reconstitution du National Tripartite Council. Cette instance, appelée à jouer un rôle central dans le dialogue social, devra examiner plusieurs thèmes soulevés lors des Assises du Travail tenues l'an dernier. Parmi les dossiers prioritaires figurent la semaine de 40 heures, la définition du statut de travailleur, les congés de maternité, la révision du Workfare Programme, les mécanismes de compensation ainsi que les procédures de résolution des conflits industriels.

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Reza Uteem a précisé que le board du council a déjà été constitué. Il a également annoncé qu'il soumettra dès la semaine prochaine un dossier au Conseil des ministres afin de mettre fin à toute discrimination entre les travailleurs du secteur public et du privé en cas d'intempéries. Par ailleurs, le ministre aura un programme chargé ce vendredi 1er mai à l'occasion de la Fête duTravail. La journée débutera par un dépôt de gerbe devant la statue d'Anjalay Coopen, se poursuivra par une visite dans un dortoir et un déjeuner en compagnie de travailleurs étrangers, avant de se conclure par un concert devant la mairie de Port-Louis.