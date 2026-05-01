Ile Maurice: Une histoire de luttes, de mémoire et d'avenir

Aujourd'hui, nous célébrons la Fête du travail mais bien avant d'être un jour férié, le 1eᣴ-Mai à l'échelle locale est né d'un combat pour la dignité. Une histoire forte, qui résonne encore aujourd'hui. Suis-nous sur les traces du passé.

1937 : quand la colère éclate

L'histoire de la Fête du travail ne commence pas dans la fête mais dans les tensions et le drame. En août 1937, des conflits éclatent entre petits planteurs et usiniers, notamment à Flacq et à L'Escalier. Les revendications sont simples : de meilleures conditions de vie et une plus grande justice économique. Mais la situation dégénère. Des fusillades éclatent et quatre travailleurs perdent la vie : Ramlall, Beeharry, Mungur et Bissessur. Ces décès marquent profondément la population. Pour beaucoup, c'est un électrochoc. Le mouvement ouvrier, jusque-là dispersé, commence à se structurer et à s'affirmer.

1938 : la première grande mobilisation

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À peine un an plus tard, le 1eᣴ-Mai 1938, l'île connaît une mobilisation sans précédent. Sous l'impulsion du Dr Maurice Curé, avec Emmanuel Anquetil et le pandit Sahadeo, des milliers de travailleurs répondent à l'appel. Ils convergent vers le Champ- de-Mars dans une démonstration de solidarité impressionnante. Environ 30 000 personnes participent à ce rassemblement historique.

Certains arrivent en train, d'autres en bus, beaucoup à pied.Tous ont un objectif commun : faire entendre leur voix. Ils réclament notamment de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail mais aussi la reconnaissance officielle du 1er-Mai comme jour férié. Ce jour-là, une chose devient évidente : les travailleurs ne sont plus invisibles. Après ce premier meeting du 1er-Mai 1938, le mouvement syndical, enhardi, est arrivé à forcer le gouvernement à le reconnaître.

Une lutte sous surveillance

Le succès de cette mobilisation inquiète les autorités coloniales. Au cours des mois qui suivent, grèves et mouvements sociaux se multiplient, notamment sur les docks et dans les plantations sucrières. Le gouvernement réagit fermement : surveillance accrue, présence policière lors des meetings, et même la proclamation de l'état d'urgence en septembre 1938. Emmanuel Anquetil est déporté à Rodrigues, preuve que les autorités prennent très au sérieux cette montée en puissance du mouvement ouvrier. Malgré la pression, la mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, elle s'enracine davantage dans la société mauricienne.

1943 : le sacrifice qui marque les esprits

Quelques années plus tard, un autre événement tragique vient renforcer cette lutte. En septembre 1943, sur la plantation de Belle-Vue-Harel, une grève dégénère. La police ouvre le feu sur la foule. Quatre personnes perdent la vie : Anjalay Coopen, 32 ans et enceinte, Kistnasamy Mooneesamy, Moonsamy Moonien, et Marday Panapen, qui succombe à ses blessures, quelques jours plus tard. La mort d'Anjalay Coopen, en particulier, choque profondément le pays. Elle devient un symbole de courage et d'injustice. Cet événement agit comme un catalyseur : le mouvement syndical gagne en force et en détermination.

Vers la reconnaissance : une victoire en 1950

Après des années de revendications, le combat finit par porter ses fruits. En 1946, un manifeste en cinq points réclame notamment le suffrage universel, l'éducation obligatoire et la reconnaissance du 1eᣴ-Mai comme jour férié. C'est finalement en 1950, grâce à l'engagement de leaders comme Guy Rozemont, que cette revendication devient réalité. Le 1er-Mai est alors officiellement décrété jour férié. La première célébration officielle est marquée par une grande ferveur populaire : hommage aux figures du mouvement ouvrier, rassemblements et moments de partage. Une victoire symbolique mais essentielle.

Une tradition qui évolue

Avec les années, la Fête du travail prend une nouvelle dimension. Dans les années 1970, elle devient un moment clé de mobilisation politique et syndicale. Les grands meetings du 1er-Mai s'installent comme une tradition incontournable. Aujourd'hui encore, cette journée rassemble des milliers de personnes à travers l'île. Elle reste un espace d'expression, de débat et de revendication.

Une histoire qui doit parler aux jeunes

Pour beaucoup de jeunes, le 1er-Mai est surtout synonyme de jour de repos. Pourtant, son histoire rappelle une réalité essentielle : les droits dont nous bénéficions aujourd'hui n'ont pas toujours existé.Temps de travail, congés, tout cela a été obtenu de haute lutte, parfois au prix de vies humaines. Comprendre cette histoire, c'est mieux saisir les enjeux actuels du monde du travail, et peut-être imaginer des solutions pour l'avenir.

Pas qu'un jour de congé

La Fête du Travail dans le monde trouve son origine au XIXe siècle, lorsque les ouvriers, notamment aux États- Unis, militaient pour une journée de travail de huit heures. En 1886, à Chicago, une manifestation a viré au drame avec plusieurs morts. Ces événements ont marqué le début d'un mouvement international. Dès 1890, le 1er-Mai est devenu une journée de mobilisation dans de nombreux pays, symbole de lutte et de solidarité entre travailleurs.

Le muguet, bien plus qu'une simple fleur

Le muguet comme symbole du 1er-Mai plonge ses racines loin dans l'histoire de l'Europe. À l'époque de l'Empire romain, le mois de mai était dédié à Flora, déesse des fleurs, de la fertilité et du renouveau. L'arrivée du printemps donnait lieu à des fêtes, des danses et des célébrations populaires. Avec le temps, ces rituels ont évolué, mais certaines traces subsistent encore aujourd'hui, notamment en Europe, avec des concours de «reines de mai», qui rappellent ces anciennes traditions. Le muguet, lui, est devenu un symbole de bonheur et de renouveau mais aussi de lutte. En France, où le 1er-Mai est férié depuis 1947, il est souvent associé aux mouvements ouvriers et à la solidarité entre travailleurs. Derrière son apparence délicate, le muguet porte donc un double message : célébrer la vie et ne pas oublier les combats sociaux.