Ile Maurice: Énergie, technologie, égalité - Miser sur des priorités ciblées malgré la baisse des financements

Dans un contexte de ressources limitées, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a maintenu en 2025 une action soutenue à Maurice sur plusieurs fronts : numérique, climat, genre, développement économique et gouvernance. Bilan d'une année de résilience institutionnelle.

En 2025, le resserrement mondial des financements au développement a contraint le PNUD à maximiser l'impact de chaque dollar mobilisé. L'organisation a choisi de concentrer ses efforts là où l'impact était le plus mesurable, plutôt que de disperser ses ressources sur un portefeuille trop large. Dans ce contexte, la Resident Representative, Alka Bhatia, souligne que des partenariats solides avec les gouvernements, la société civile, les partenaires au développement et le secteur privé seront déterminants pour relever des défis de plus en plus interconnectés.

Transformation numérique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La transformation numérique a constitué l'un des fils conducteurs de l'année. Événement phare, le lancement de MauStats à l'occasion du World Statistics Day a marqué une étape décisive dans la modernisation des données publiques. Développée en partenariat avec Statistics Mauritius, cette plateforme nationale intègre l'ensemble du cycle statistique, de la collecte à la diffusion, facilitant la prise de décision fondée sur des données probantes pour les institutions et les décideurs.

Dans le secteur de la santé, le système e-health a été lancé dans un premier hôpital régional et ses structures associées, amorçant un déploiement progressif à l'échelle nationale. Ce chantier s'inscrit dans le cadre d'un Digital Health Architecture Blueprint lancé en mars 2025, qui pose les fondations d'un système de santé numérique unifié, sécurisé et interopérable.

Le PNUD a également accompagné le développement du National Digital Transformation Blueprint 2025-2029 et soutenu l'intégration d'une initiative d'intelligence artificielle générative dans les processus parlementaires de l'Assemblée nationale. Maurice a par ailleurs été sélectionnée parmi dix pays africains pour rejoindre le programme UNDP AI Sprint, visant à renforcer les garde-fous autour de l'adoption de l'IA, notamment face aux risques de désinformation, de biais algorithmiques et d'atteinte à la vie privée.

Enfin, la conception de la plateforme ASTERIE - système d'information pour la résilience aux catastrophes et le développement durable et inclusif - a été finalisée en collaboration avec le National Disaster Risk Reduction and Management Centre. Cet outil est appelé à renforcer notre capacité à anticiper les aléas du climat, notamment à Rodrigues, Agaléga et dans des centres urbains comme Port-Louis.

Transition énergétique

Sur le front environnemental, 2025 a été une année de consolidation. Le PNUD a accompagné Maurice dans le développement de sa Green Taxonomy, un cadre couvrant 56 activités économiques réparties dans onze secteurs, destiné à orienter les investisseurs et les institutions financières vers des investissements environnementalement responsables.

La transition énergétique a également progressé. Dans le cadre du programme Low Carbon Economy financé par le Green Climate Fund, des sessions de sensibilisation aux énergies renouvelables ont mobilisé plus de 120 résidents à Rodrigues et Agaléga. À Agaléga, où la population est dépendante depuis des décennies du diesel pour son alimentation électrique, des relevés techniques ont été réalisés dans trois villages en vue de l'installation de systèmes photovoltaïques mini-hybrides d'une capacité de 300 kW avec stockage par batterie.

Un panneau solaire installé à Agaléga.

Plus largement, plus de 115 hectares ont été placés sous gestion améliorée à Maurice et à Rodrigues, et 514 praticiens ont été formés aux techniques de restauration corallienne. Sur le plan de la transparence climatique, le pays s'est doté de son premier facteur d'émission de réseau de niveau trois, améliorant la précision de ses rapports nationaux sur les gaz à effet de serre dans le cadre de ses engagements au titre de l'Accord de Paris.

Inclusion sociale

L'inclusion sociale et l'égalité de genre ont traversé l'ensemble des interventions de l'année. À Rodrigues, dans la vallée de Mourouk, dix femmes ont été formées et employées dans des activités d'éradication d'espèces exotiques envahissantes et de restauration d'écosystèmes natifs, contribuant à la réhabilitation de 19 hectares de forêt. À Graviers, douze pêcheuses ont ouvert un restaurant et un centre d'artisanat grâce au soutien du Small Grants Programme, illustrant comment des moyens de subsistance alternatifs peuvent protéger les écosystèmes marins tout en renforçant l'autonomie économique des femmes.

À l'échelle nationale, le PNUD a co-organisé avec l'Assemblée nationale une exposition multimédia dans le cadre des «16 Days of Activism Against Gender-BasedViolence», du 26 novembre au 10 décembre 2025. Alignée sur le thème mondial «UNiTE to End Digital Violence Against All Women and Girls», cette initiative a attiré des centaines de visiteurs, ouvrant un espace public de dialogue autour des violences numériques et de leurs effets sur la participation des femmes à la vie économique et civique. À Rivière-du-Rempart, un centre communautaire a été transformé en hub d'autonomisation, proposant des formations professionnelles et des programmes de développement du leadership pour les femmes et les jeunes défavorisés.

Intégration économique

Sur le plan économique, le PNUD a accompagné vingt PME mauriciennes à travers le programme Xport Accelerator 2.0, conduit en partenariat avec la Mauritius Chamber of Commerce and Industry. Ce programme a renforcé leur préparation à l'exportation grâce à des formations pratiques sur l'accès aux marchés, la conformité réglementaire et la stratégie commerciale. L'intégration régionale a été consolidée par la participation de PME mauriciennes et seychelloises à l'Africa Business Immersion Event à Johannesburg, leur ouvrant l'accès aux chaînes de valeur africaines et à de nouveaux débouchés commerciaux.

En matière de gouvernance, le PNUD a soutenu en septembre 2025 des sessions de haut niveau sur la communication stratégique, conduites en collaboration avec le ministère des Services financiers et de la Planification économique. L'expert britannique Simon Lancaster a animé ces ateliers, centrés sur l'art du récit, la persuasion et l'engagement citoyen - des compétences jugées essentielles pour renforcer la confiance entre les institutions et la population.

Enfin, pour consolider son rôle de partenaire intellectuel, le PNUD a lancé son Economic Lab, plateforme d'analyse économique produisant des perspectives fondées sur des données pour éclairer les politiques publiques. La série de newsletters Gendered Voices, avec quatre numéros publiés en 2025, a continué d'amplifier les voix des femmes et des jeunes à travers Maurice et les Seychelles.