Ile Maurice: Le pays doit repenser l'employabilité pour rester compétitive, estime Areff Salauroo

Le pays doit impérativement aligner son marché du travail sur les besoins futurs de l'économie, sous peine de perdre en compétitivité, a averti Areff Salauroo. Le président de la Human Resource Professionals of Mauritius et Chief Executive Officer du groupe La Sentinelle Ltée faisait ce plaidoyer hier en présentant une vision à long terme intitulée Employability Mauritius 2050 lors d'un colloque que le ministère du Travail a organisé au Ravenala Attitude à Balaclava.

Lors de cette présentation axée sur la résilience et l'inclusivité, Areff Salauroo a estimé que la transition vers une économie diversifiée à revenu élevé dépendra de la capacité du pays à combler un déficit croissant de compétences, à améliorer les conditions de travail et à investir dans des secteurs émergents tels que la fintech, les énergies renouvelables et l'économie bleue. Il a évoqué un décalage pouvant atteindre 30 % entre les compétences disponibles et les besoins du marché.

Par conséquent, il appelle à une réforme des systèmes éducatifs et de formation, avec un accent accru sur les filières dites STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) et l'enseignement technique et professionnel. L'apprentissage tout au long de la vie et la montée en compétences numériques seront déterminants, a-t-il souligné.

Le plan met également l'accent sur la qualité de l'emploi, à travers une rémunération équitable, de meilleures pratiques en ressources humaines et un renforcement du bien-être des salariés. Parmi les mesures proposées figurent la création d'un Good Work Index et la mise en place d'outils de suivi du stress au travail et de la satisfaction des employés.

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Areff Salauroo a par ailleurs mis en garde contre les pressions démographiques, notamment le vieillissement de la population et l'émigration des travailleurs qualifiés, qui pourraient fragiliser davantage le marché du travail. Il a plaidé pour des politiques favorisant la participation, l'inclusion et l'équité.

À plus long terme, la stratégie prévoit la création de 250 000 emplois verts, portés par les énergies renouvelables, le tourisme durable et une industrie respectueuse de l'environnement. Elle recommande également un renforcement de la planification des ressources humaines et de la collecte de données sur le marché du travail. En conclusion, Areff Salauroo a estimé que Maurice doit abandonner les modèles d'emplois à bas salaires pour construire une économie plus résiliente, à forte valeur ajoutée, capable de mieux résister aux chocs mondiaux tout en améliorant la qualité de vie.